Tempistiche e obiettivi: il piano di Conte prevede 6 rinforzi

Il Mattino scrive che Conte ha un “piano” in merito al mercato estivo. Attento ad obiettivi e soprattutto alle tempistiche del loro arrivo: “Il piano Conte per la prossima estate prevede alcuni punti di cui tener conto: gli acquisti non possono arrivare alla fine del mercato, come è avvenuto ad agosto dello scorso anno. Non è un aut aut, ci mancherebbe, ma le tante delusioni di gennaio e i ritardi dell’estate 2024, fanno sì che Conte sarà molto chiaro con De Laurentiis per quel che riguarda obiettivi e tempistiche. Dunque, non stupisce se già a marzo il direttore sportivo Manna ha iniziato le sue trame con i vari agenti. Perché da giugno in poi, bisognerà stare molto attenti alle mosse in entrata. E in uscita. Conte ha pochi dubbi sul Napoli che verrà, e su chi resterà. […] Ma non è finita: il budget della prossima estate è superiore ai 150 milioni. Conte vuole almeno aggiungere sei rinforzi”.

