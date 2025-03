Per Careca “è ancora tutto in bilico”: il Napoli ed i suoi Napoli/Milan

Intervista da La Gazzetta dello Sport – Quando il calcio era sexy ma nessuno lo diceva. Quando Ma. Gi. Ca era l’atmosfera d’una città incantata. Quando Milan-Napoli era una proiezione nel futuro. Quando in quei fantastici anni ‘80 si restava a guardar le stelle, Antonio Careca abbagliava attraverso le movenze da etoille che, sfilando tra San Siro e San Paolo, dunque in luoghi “sacri”, scatenavano la devozione. Era il calcio degli dei, ognuno ne poteva “possedere” secondo gusti personali: “E quella, si può dire, veniva considerata in Italia la sfida del secolo: con Diego che stava un gradino sopra tutti, ma poi con me e Giordano, con Carnevale, Alemao, Ferrara, Renica e Bagni; con Maldini, Baresi, Ancelotti, Donadoni, Gullit, Van Basten, Rijkaard”. Mentre Napoli-Milan sta nell’aria, già s’avverte, Antonio Careca si produce nel proprio tour dell’anima, tra gente che non smette di trasmettergli emozioni: ecco cosa resterà di quegli anni ‘80.

Napoli la stordisce ancora, passeggiare per lei è da brividi.

“E’ il racconto di quell’epoca indimenticabile che si tramanda ormai dai nonni ai nipoti. E’ la storia del Napoli, direi del calcio italiano, che rende orgogliosi chi l’ha vissuta e chi può assaporarla attraverso le immagini. E’ un patrimonio di tutti”.

Che con Alemao ha toccato con mano andando al murales di Maradona.

“Un abbraccio incontenibile, commosso e sincero, da chiunque. Non c’è stato un attimo di sosta e io e Ricardo siamo rimasti scossi pensando a cosa quella squadra abbia lasciato nella gente. Andare lì da Diego era un dovere. C’è come un richiamo che induce a pensare che lui sia ai Quartieri, con chi va ad omaggiarlo. Sono passati ormai quattro anni e quattro mesi dal suo addio ma è come se lui non si fosse allontanato da noi. Ovvio, non ci sono più le telefonate e non esisteranno occasioni per rivedersi, ma chiunque sia stato protagonista di quel periodo ha decine o magari centinaia di ricordi. Anche in questo lui è stato un fuoriclasse”.

Senza il rischio di sbagliare, né di essere tacciato di ruffianeria, lo era anche Careca.

Ma noi eravamo il Napoli, il Napoli della Ma.Gi.Ca”. “Non posso lamentarmi del talento. E ci siamo divertiti, per quanto ci era possibile. Perché in quelle stagioni, conviene ricordarlo, c’erano superpotenze con le quali era difficile confrontarsi.

E lo scontro tra giganti era soprattutto con il Milan di Sacchi e degli olandesi.

“Due squadre ricche di calcio, con calciatori pieni di personalità e di spessore”.

Lei per la sera di domenica 30 marzo ha già un impegno.

“C’è Napoli-Milan, come sanno tutti, e non posso mancare. Continua ad essere un match di livello, nonostante loro siano in difficoltà. Ma io ricordo ogni particolare di quegli incontri”.

Il primo maggio dell’88, ad esempio.

“Quella è una ferita, certo, e capisco che ha ancora un suo effetto parlarne. Ma io ripenso anche al campionato dello scudetto, 89-90, quando gli demmo tre “polpette”“.

Questo calcio le piace?

“Sempre e tanto e mi dispiace non poterlo vivere dal campo, perché con tutte le telecamere a disposizione sai quanti falli sarebbero stati fischiati. Ne abbiamo prese di botte io e Diego, ma anche gli attaccanti delle altre grandi”.

Cosa guarda dal Brasile?

“Tutto quello che si può, tutto quello che è Napoli, tutto quello che è Serie A. Sono informatissimo, non mi perdo nulla”.

E dunque, come finirà?

“L’Inter e il Napoli se la giocheranno ad oltranza, anche se il pareggio di domenica a Venezia lascia assai amarezza in me. Ma può succedere, non bisogna farne un dramma. Probabilmente non è esclusa neanche l’Atalanta, non si può dire: è impossibile prevedere lo sforzo della Champions League quanto costi a Inzaghi ed ai suoi ragazzi. Il Bayern è una distrazione grande. L’Inter è più forte, anche se meno dell’anno scorso; il Napoli si sta riprendendo, però senza Kvara e poi senza Neres ha perso tanto. Ma almeno adesso uno torna mentre il georgiano resterà un rimpianto”.

Le piaceva e neanche poco.

“Perché puntava l’uomo e lo saltava e se non era in giornata rappresentava egualmente una preoccupazione per gli avversari. Perché ha dentro di sé un calcio gioioso, trasmetteva allegria. Ma il calcio va così: il Psg ha speso una cifra notevolissima, e già questo è sufficiente per riconoscere il valore di Kvara. Fosse stato qua, sarebbe stato diverso questo finale. Con Kvara e Neres assieme ci sarebbero stati valori più alti ma la corsa allo scudetto resta aperta”.

Una curiosità: c’è in giro il nuovo Careca?

“Non me ne sono accorto…”.

Il sorriso è allusivo.