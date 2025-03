Lucca obiettivo Napoli, ma c’è da battere la concorrenza

Il Napoli si muove già in ottica mercato, alla ricerca di nuovi rinforzi in vista della prossima stagione in cui si giocheranno più competizioni, ed uno degli obiettivi è sicuramente Lorenzo Lucca, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Ora, di fatto, si è tutto azzerato. Inter e Napoli hanno bisogno di rafforzare il proprio reparto offensivo, anche sul piano delle alternative. I partenopei vogliono un vice-Lukaku. I nerazzurri, alle spalle del tandem Lautaro-Thuram, pensano ad un attaccante che abbia caratteristiche simili ad Arnautovic, il cui contratto è in scadenza a fine stagione. Fermo restando, comunque, che l’oggetto dei desideri interisti continua ad essere Nico Paz, con Arda Guler come piano B, qualora il talento argentino dovesse restare a Como. Tanto più che gli ultimi rumors raccontano di un’intesa vicina in tale direzione tra il club lariano e quello spagnolo.

Factory della Comunicazione

Tornando a Lucca, l’Udinese non ha mai trattenuto i suoi gioielli. E in Friuli c’è la consapevolezza che questo sia il momento giusto per lasciar andare il centravanti agli ordini di Runjaic. Anche per questo motivo, però, l’asticella viene tenuta alta. Nel senso che la quotazione, ormai, dopo le 10 reti segnate finora in campionato, si aggira sui 30 milioni di euro. Insomma, una cifra corposa, che certamente Inter e Napoli proveranno a ridurre o quantomeno a limare. In particolare, in viale Liberazione, verranno proposte contropartite tecniche per far abbassare il prezzo. E la speranza è che l’Udinese si dimostri ancora una volta sensibile ai giovani di talento e prospettive. C’è da dire, però, che tra De Laurentiis e Pozzo c’è storicamente un canale preferenziale. Che ha già agevolato diversi affari in passato. Significa quindi che il club partenopeo è da considerare in vantaggio (quantomeno di un’incollatura), rispetto a quello nerazzurro”.