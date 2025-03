Il Mattino – Conte-ADL, vertice per il mercato estivo! Il mister chiede garanzie: stanziato un mega budget

Il piano Conte per la prossima estate prevede alcuni punti di cui tener conto: gli acquisti non possono arrivare alla fine del mercato, come è avvenuto ad agosto dello scorso anno. Non è un aut aut, ci mancherebbe, ma le tante delusioni di gennaio e i ritardi dell’estate 2024, fanno sì che Conte sarà molto chiaro con De Laurentiis per quel che riguarda obiettivi e tempistiche.

Dunque, non stupisce se già a marzo il direttore sportivo Manna ha iniziato le sue trame con i vari agenti. Perché da giugno in poi, bisognerà stare molto attenti alle mosse in entrata. E in uscita. Conte ha pochi dubbi sul Napoli che verrà, e su chi resterà. Ma ovvio, non esistono liste in questo momento in cui gli azzurri sono ancora in corsa per lo scudetto.

È già andata in porto una operazione sulla carta minore, quella per Luca Marianucci, baby difensore dell’Empoli, 20 anni: difficilmente resterà in rosa, probabile che venga girato in prestito. Pagato 9 milioni, ma ovvio che Conte, in vista della Champions, pensi ad altri difensori centrali. Ecco, dunque, calda la pista che porta a Solet dell’Udinese: costo 18 milioni di euro. Il sondaggio con Federico Gatti è concreto ma è stato fatto solo con gli agenti del difensore della Juventus. Scrive Il Mattino.

Ci sta. Ha un contratto fino a giugno 2028, e l’ingaggio attorno ai 2 milioni. Ma c’è un problema non di poco conto: con Giuntoli alla Juventus (ha un contratto blindatissimo) non è facile una trattativa sull’asse con il Napoli. D’altronde, già a gennaio i bianconeri hanno fatto due dispetti al club azzurro: hanno dirottato Danilo in Brasile e hanno convinto la Fiorentina ad attendere l’offerta di giugno per Comuzzo.

L’unica cosa che potrebbe rompere questo clima gelido è Victor Osimhen: perché la Juventus da tempo tratta con il suo agente ma sa che c’è un problema chiaro che si chiama De Laurentiis. Il patron del Napoli non è disposto a trattare la cessione del nigeriano a una diretta concorrente in serie A, tant’è che la clausola da 75 milioni è valida solo per l’estero. Dunque, serve sedersi attorno a un tavolo e trovare un’intesa.

Operazione possibile? Le vie del mercato sono infinite, ma è complicato. Intanto è atteso nelle prossime ore un nuovo incontro con gli emissari del Feyenoord: la tripletta di Paixao al Twente ha spinto il club azzurro ad accelerare la trattativa. L’obiettivo è chiudere il primo possibile, per evitare l’intromissione di altri club (come il Milan). Insomma, una bella coppia brasiliana sulla sinistra. Ma non è finita: il budget della prossima estate è superiore ai 150 milioni di euro. Conte vuole almeno aggiungere sei rinforzi.