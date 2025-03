(Formazioni) Ore 20,45 – Italia/Germania. Prezioso il sostegno del blocco Napoli a Spalletti. Occhio ai 5 diffidati

Il primo atto del doppio confronto con i tedeschi darà a Spalletti la misura del rilancio della Nazionale.

La Germania ci evoca grandi trionfi ma anche batoste sonore e più recenti. Serve lo spirito mondiale dell’82 e del 2006

E nell’ipotesi rigori a Dortmund, Gigio lo specialista può darci un vantaggio.

Retegui è tornato a Bergamo. Stop muscolare. Gioca Kean, Lucca primo cambio. Spalletti ha perso un centravanti e solo domani mattina, dopo la partita di andata, deciderà come integrare il gruppo in partenza per il ritorno in Germania. Moise è diffidato, un eventuale cartellino giallo farebbe scattare la squalifica da scontare al ritorno. Tre nomi messi in preallarme dal commissario tecnico: Piccoli del Cagliari, Baldanzi della Roma e in serata si è aggiunto Koleosho del Burnley. Gli ultimi due fanno parte dell’Under 21 di Nunziata in ritiro a Padova. «Deciderò in base a cosa mi serve, se ho bisogno di un centravanti o di un attaccante esterno, valuteremo anche in base alle condizioni di Zaccagni e Cambiaso che provano a recuperare per Dortmund».



SCENARI. Il capitano della Lazio avverte fastidio alla tibia colpita nel ritorno di Europa League con il Viktoria Plzen. Spalletti deciderà nelle prossime ore se lasciare lui o Ruggeri in tribuna. L’esterno della Juve, toccato duro alla solita caviglia sinistra al Franchi, è di sicuro indisponibile per San Siro, vedremo se recupererà. Ecco perché sono stati messi in preallarme Baldanzi e Koleosho, potrebbe servire un esterno offensivo a sinistra. Bellanova è stato chiamato martedì come riserva di Politano e Spalletti ha provato anche Frattesi sulla fascia destra. Qualora Zaccagni e Cambiaso dessero garanzie, verrebbe convocato Piccoli. Spalletti non intende rischiare la salute di alcun azzurro.

ROVELLA IN REGIA. Le scelte sembravano indirizzate dall’inizio e il campo le ha confermate. Rovella titolare a San Siro, lo stadio dei suoi sogni e distante poche centinaia di metri da casa e dal centro sportivo dell’Alcione. «È tignosissimo e più mediano di Ricci, tira una riga in mezzo al campo e non ti fa passare» ha spiegato Spalletti. Il play della Lazio si aggiunge a Tonali e Barella. L’interista, in fase di pressione, dovrebbe muoversi da trequartista. Il 3-5-2 classico con il vertice basso verrà alternato al 3-2-3-2 con il doppio mediano visto lunedì. Politano correrà sulla fascia destra. Udogie, sul versante opposto, dovrà prestare più attenzione e senza palla diventerà il quarto difensore completando la linea accanto a Calafiori, Bastoni e Di Lorenzo. Due punte vere, perché Raspadori giocherà a sostegno di Kean e sa dare un aiuto a centrocampo. Occhio ai cartellini: oltre a Kean, sono in diffida anche Bastoni, Donnarumma, Frattesi e Gatti.