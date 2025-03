Fedele: “Lukaku non si discute! Italia? Non credo stasera batta la Germania”

Il dirigente sportivo Enrico Fedele ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live del Napoli e di mercato.

Ecco le sue parole:

“Per il futuro per me serve un attaccante da affiancare a Lukaku, ma, pur essendo giovani interessanti, preferirei qualcosa in più di Lucca o Bonny, ovvero dei nomi che si stanno facendo. Per me occorrono giocatori importanti, di peso, come lo è Lukaku. Perché per me non si discute un giocatore che ha segnato quasi 400 gol in carriera. Che cosa si aspettavano da lui i tifosi del Napoli? Qualcosa di più? Io no, francamente. E’ andato in doppia cifra, è fondamentale per questa squadra, ha fornito diversi assist… Poi è chiaro che, abituati alle doti realizzative di Cavani, Higuain, Mertens e Osimhen i tifosi azzurri capisco che siano un po’ delusi dai 10 gol del belga. Ma non devono esserlo. L’Italia stasera non credo batta la Germania. Fa piacere che ci siano 5 convocati del Napoli, ma la verità è che nessuno degli attuali giocherebbe nell’Italia di 20 anni fa. Purtroppo non ci sono i fuoriclasse di un tempo, alla Totti, Del Piero o Baggio. E’ un’Italia con pochi giocatori di valore”