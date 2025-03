Esposito: “Conte ha ricostruito un Napoli che fa parlare di sè”

Intervenuto ai microfoni di 1 Football Social Club su 1 Station Radio, Max Esposito si è espresso sul post Venezia e sulle ambizioni scudetto degli azzurri: “Per i tifosi forse il pareggio a Venezia è un addio alle ambizioni scudetto, ma per il gruppo squadra e società non è un pareggio negativo in quanto il Napoli ha guadagnato un punto sulle inseguitrici e non bisogne dimenticare che il vero obiettivo stagionale era il ritorno nell’Europa che conta. Ovviamente l’appetito vien mangiando e stando li, finchè la matematica non condanna il Napoli, la squadra proverà il più possibile a stare attaccati all’Inter e lottare fino alla fine per dare fastidio. Non si devono fare drammi perché questo è un Napoli che sta facendo bene da inizio stagione e soprattutto che era reduce da una stagione disastrosa. In quest’ottica un piazzamento tra il secondo o quarto posto è come se fosse uno scudetto per il Napoli. Conte ha ricostruito un Napoli che oggi fa parlare di sé”.Alla domanda sul possibile arrivo di Lucca a Napoli, Esposito continua: “ Parliamo di un profilo interessante ma sui nomi che ora si fanno bisogna andarci cauti. La notizia positiva, al di la dei nomi che circolano, è che il Napoli si sta già muovendo e programmando con Antonio Conte alla guida. Non credo infatti alle voci di un possibile addio di Conte. Le stessa notizia che vede De Laurentiis vicino all’accordo sui terreni per il nuovo centro sportivo è un ulteriore conferma della permanenza di Antonio in quanto se ricordate la crescita delle strutture era una delle priorità date dallo stesso Conte ad inizio stagione. Il Napoli è una società che si sta dimostrando in crescita e non vedo perché Antonio Conte debba cambiare aria”

Sul poco minutaggio dato dall’allenatore salentino alla panchina del Napoli, l’ex ala partenopea conclude: “ Quando un 11 titolare raggiunge un centro equilibrio, una certa affinità, vi sono dei meccanismi che sono ben rodati ed è inevitabile che un allenatore propenda per chi da più garanzie in quel momento. Poi un allenatore vive i calciatori 7 giorni su 7 e sa bene su chi puntare, soprattutto Antonio Conte che è un allenatore maniacale che valuta tutti gli aspetti prima di puntare su qualcuno”