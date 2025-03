Ecco chi sono i portieri più bravi della Serie A dopo 29 gare di campionato, Alex sul podio

1. Milinkovic

Primo gradino del podio per la certezza Vanja Milinkovic-Savic. Con una fantamedia di 6,2 il portiere del Torino batte la concorrenza. In Serie A ha saltato un’unica partita per infortunio, per il resto Vanoli ha sempre affidato a lui la porta del Toro. Rispetto ai rivali che occupano le prime posizioni, Milinkovic-Savic ha subito più gol, ben 31, ma a far schizzare i suoi fantavoti sono stati soprattutto i 4 rigori parati. In 10 partite ha anche ottenuto il +1 per aver mantenuto la porta inviolata. Oltre ai tanti bonus a pesare sulla media finale sono state anche le ottime prestazioni che hanno portato voti molto alti: dall’8,5 contro il Milan ai due 8 contro l’Atalanta e in mezzo tanti 7,5 e 7. In sole tre occasioni Vanja non ha raggiunto la sufficienza in pagella, davvero una sicurezza al fantacalcio.

2.De Gea

Al secondo posto troviamo David De Gea con una fantamedia del 6 spaccato. Il portiere spagnolo, arrivato a Firenze ad agosto dopo un lungo periodo di inattività, ci impiega poco tempo per prendersi la scena. Dopo aver visto Terracciano in azione nelle prime tre partite di campionato, De Gea si è preso la maglia da titolare alla quarta di campionato e non l’ha più lasciata. Nelle 26 partite a voto, il portiere della Fiorentina ha subito 27 gol e parato ben due rigori nella stessa partita. Un 14 di fantavoto contro il Milan che ha convinto anche i fantallenatori più scettici. Nel corso del campionato sono poi arrivati anche 9 clean sheet e un unica insufficienza in pagella. Esperienza e affidabilità a servizio di un talento tornato di nuovo a brillare.

3.Meret

Terzo posto per Alex Meret che, sebbene abbia 6 di fantamedia come De Gea, e pure Sommer, si piazza alle spalle del collega della Fiorentina, e davanti al nerazzurro, per la differenza di mediavoto. Il giocatore della Viola, infatti, ha ottenuto un 6,5 mentre l’azzurro si ferma a 6,3. Nelle 26 partite a voto il portiere del Napoli ha subito meno reti, solo 22, rispetto ai suoi avversari ma ha conquistato anche meno bonus: un unico rigore parato e 11 gare senza subire gol. Meret, fin qui, si è rivelato una bella sorpresa per i fantallenatori che hanno potuto contare su un titolare di una big molto affidabile. Pochi malus, zero cartellini ricevuti o autogol fatti, e tanti clean sheet conquistati grazie anche alle sue parate. Una costanza di rendimento che lo ha reso uno dei portieri più appetibili al fantacalcio.

