“E’ normale che circolino voci sul suo futuro”

Ciro Ferrara, ex capitano del Napoli e commentatore Dazn ha partecipato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live dove ha parlato del futuro del Napoli.

“Il fatto che Spalletti abbia convocato cinque azzurri del Napoli è una cosa bellissima. Lo dicevo proprio a Manna, prima del fischio d’inizio di Venezia-Napoli, che non fosse un caso che le prime due in classifica abbiano tanti italiani. Questo è un bene per la Nazionale italiana ma lo è alla fine anche per i club e per il calcio italiano.

Sono rimaste poche partite e il Napoli sono convinto che darà tutto ciò che è nelle proprie corde. Non vedo un solo motivo per cui il Napoli non dovrebbe credere alla possibilità di vincere lo scudetto. Bisogna crederci e provarci fino all’ultimo.