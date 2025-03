Mimmo Malfitano rinuncerebbe a Raspadori per avere un modulo più vincente

“Io opterei per un ritorno al 4-3-3, è quella l’identità del Napoli. Rinuncerei a Raspadori, i suoi 3 gol in 5 partite non sono serviti a molto, anzi quasi a nulla. Bisogna ragionare nell’ottica del rendimento di squadra. Non bisogna esaltarsi e deprimersi un attimo dopo in base ai risultati, come è capitato dopo Inter e Fiorentina in positivo e dopo il Venezia in negativo. Non c’è una via di mezzo. Come sempre, dico che occorre il giusto equilibrio nelle valutazioni. Il mio appello . – ha detto il giornalista a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – è di tornare al modulo di inizio stagione , perchè il 4-3-3 è stato il sistema che ha garantito più continuità di prestazioni e risultati e quindi è giusto che si torni a questo sistema di gioco. Conte vuole giustamente che Neres recuperi totalmente dall’infortunio ed è per questo che l’ha preservato contro il Venezia. Sulle palle inattive il Napoli non riesce ad essere pericoloso. Politano calciatori bene gli angoli, ma gli schemi non stanno funzionando. Il Napoli ha un attacco che non segna, è questo il problema: non si è manifestato solo col Venezia ma in tante partite che si sarebbero potute chiudere ma purtroppo non è successo. Il Napoli non ha molta qualità, Lukaku non segna quanto dovrebbe. Gli azzurri hanno una buona rosa che sta facendo quanto nelle sue possibilità ma servirebbero innesti che alzino il livello qualitativo. Non sono d’accordo con alcuni aspetti della comunicazione di Conte, come l’uscita sul campo non bagnato adeguatamente: non credo che i grandi allenatori facciano queste dichiarazioni. Mi piacerebbe chiedere a Conte perché il Napoli da sette partite non vince, eccezion fatta per la Fiorentina e perché spesso è stato raggiunto allo scadere.Percentuale vittoria del Napoli? 80%. Io ci credo, credo che questo Napoli abbia tutte le possibilità per arrivare fino in fondo”

