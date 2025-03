Marradino, sindaco Castel Volturno, parla del nuovo centro sportivo del Napoli e lo stato delle trattative

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, sindaco di: “Il nostro impegno è alimentato dalla fame che ha il territorio di riscatto sociale ed economico. Ben venga questo nuovo centro sportivo del Napoli . C’è massimo impegno da parte dell’amministrazione per cambiare la prospettiva del calciocosì da lasciare qualcosa in termini sociali ed economici. Quando partirà questo progetto? Non so rispondere, dico solo che da parte dell’ente c’è il massimo impegno e sono state fatte delle proposte che la società sta valutando, insieme alle proposte fatte dai privati.quindi deciderà per la migliore delle soluzioni, ma non ha ancora scelto l’area da destinare al centro sportivo. Ci sono delle proposte: una comunale quindi si tratta di terreni comunali e poi quelle dei privati per cuinon ha ancora deciso. Ci sono quindi varie soluzioni, non solo ile la famiglia. Ad oggi è ancora in corso la scelta, non c’è stata accelerata, quindi è rimasto tutto com’era, non è cambiato nulla. Ilsta facendo delle valutazioni con degli esperti perché si tratta di un investimento importante, sarà un’opera d’arte e ci vuole assoluta dovizia nella scelta. Non sappiamo quindi in quale area sorgerà, ma il centro sportivo sorgerà a. Da ciò che ho percepito c’è una serietà assoluta mista ad una volontà di fare il centro sportivo per cui questo posso dirlo.è una persona seria e squisita, ho percepito proprio la voglia dell’imprenditore di fare. Dopo le parole dic’è stata un’accelerata e c’è fermento, so che sono state messe in campo le migliori professionalità per valutare queste proposte. Nel giro di 2 o 3 anni ilavrà questo centro sportivo. Tra 4 anni scadrà il mio mandato quindi spero di esserci anche io quando si metterà la prima pietra su questo centro sportivo. Io ho sempre avuto rapporti solo con la società per mantenere alto lo spessore istituzionale. Niente gossip, niente fughe di notizie, le notizie ufficiali sono queste che voi ho raccontato“.