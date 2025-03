Marino: “Lucca? Può essere un’alternativa a Lukaku. Scudetto? Il Napoli ha il 50% di possibilità”

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, ed ha parlato anche di Lorenzo Lucca, obiettivo degli azzurri per la prossima stagione.

Ecco le sue parole:

“Il Napoli privo di Neres è diverso da quello delle 7 vittorie consecutive, come se fossero due squadre diverse, questo dato statistico è lampante. Neres manca dalla sfida con l’Udinese e Conte ha perso un giocatore che scompiglia le difese e che gli ha costretto a cambiare anche modulo.

Cambiare il 3-5-2? Sarebbe un’opportunità da non provare con la partita del Milan, prepararla già sarà difficile perché i nazionali torneranno a poche ore del match, non credo che cambierà modulo. Poi a partita in corso non escludo che Conte possa passare al 4-3-3. Mi veniva da ridere quando si parlava di Napoli-Inter come gara scudetto. I match scudetti non saranno gli scontri diretti. Il gap è recuperabilissimo a patto che Neres torni ad essere l’elemento galvanizzatore. In una domenica può cambiare tutto, basta un pareggio dell’Inter; anche l’Atalanta può sperare. Al Napoli do un 50% di possibilità, l’Atalanta 5-10%. Vedo il Napoli favorito sull’Inter e non lo dico per piangeria. Spero che il contesto non vada in depressione e che i giocatori continuino a crederci.

Lucca e Solet? Lucca può essere un’alternativa a Lukaku e può competere con Romelu, il Napoli non ha ad oggi giocatori alternativi a Lukaku con le stesse caratteristiche. Lo vedo un elemento giusto per rinforzare la squadra, ma se si pensa ad un giocatore alternativo a Lukaku bisogna cercare altro. Solet al Salisburgo faceva le stesse cose, farlo in Italia era più difficile. Attenzione, bisognerà verificare le sue condizioni e se riuscirà ad avere continuità”.