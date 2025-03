“Il Napoli sta cercando diversi profili sul mercato, ecco quali. Rinnovo Anguissa? Fatto, ma…”

Nicolò Schira, giornalista di Tuttosport ed esperto di mercato, ha commentato ai microfoni di Marte Sport Live alcune trattative che vedono protagonista il Napoli.

“Il Napoli si sta guardando intorno per valutare i rinforzi che sono necessari per la prossima stagione. In difesa, definito l’acquisto di Marianucci da far crescere alle spalle dei titolari, serve anche un altro difensore all’altezza dei titolari. Per questo, si stanno valutando profili come Solet, Beukema e Gatti ma anche qualcuno dalla Premier. Il Napoli ha bisogno di giocatori che dalla panchina entrino per cambiare la partita. Attenzionato anche Lucca, oltre a Bonny: al Napoli occorre un vice Lukaku perché Simeone, per quanto volenteroso, non è una macchina da gol. Lo scouting del Napoli è stato avvistato a Udine proprio perché sta seguendo Solet e, come detto, anche Lucca come vice-Lukaku. Mi aspetto che il Napoli si stia muovendo in anticipo su più fronti perché credo che in estate andranno completate 6-7 operazioni. Per quanto riguarda i rinnovi, il Napoli ha esercitato l’opzione annuale per Anguissa ma sta provando a prolungare il contratto fino al 2029. Al momento il camerunense è il suo agente stanno nicchiando, date anche le sirene estere, ma comunque ciò che conta è che il Napoli non lo perderà a zero. Se dovesse arrivare offerta da 40mln, io lo cederei: non bisogna trattenere giocatori che vogliono andare via, tutti sono utili, nessuno indispensabile, l’importante è sostituirli adeguatamente. Meret ed il Napoli hanno trovato accordo sull’aspetto economico a 2,5 mln annui ma non sulla durata: il Napoli ha messo sul piatto un 1+1, Meret voleva inizialmente un triennale ma adesso si accontenterebbe anche di un biennale. Mi aspetto che il Napoli comunque prenda un portiere, un difensore, un terzino, un centrocampista, il sostituto di Kvara, mai arrivato, ed un attaccante”.