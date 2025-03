Gazzetta- Non solo Solet, Manna segue anche un altro difensore

Sarà un’estate calda per il Napoli. Non solo per il clima, ma anche per il mercato. Il club azzurro ha tutta l’intenzione di migliorare la rosa protagonista di un’annata positiva e che a 9 giornate dalla fine ha ancora chance di giocarsi lo Scudetto. Tornando al mercato, Manna ha messo sul taccuino il nome di Oumar Solet, il centrale classe 2000 in forza all’Udinese. Per la Gazzetta dello Sport, però, quello del francese non è l’unico nome ad avere il gradimento del ds azzurro per quanto concerne il reparto arretrato. Ecco un estratto dell’articolo.

“Manna, insomma, sta lavorando forte per Solet ma non solo. Al Napoli piace molto anche Beukema, che viene da due annate super a Bologna e per cui ci vorrebbe un investimento pesante. Anche il nome dell’olandese è un vecchio pallino: il Napoli ne parlò con l’Az Alkmaar, ma non si andò oltre al sondaggio. Adesso l’interesse e forte, come la concorrenza. Beukema è uno dei migliori difensori del campionato (27 presenze e media voto da 6,25) e pure in Champions ha fatto la sua buona figura. Può giocare benissimo anche nella difesa a tre (come del resto può farlo Solet, sia a destra sia a sinistra), e all’occorrenza con Motta nella passata stagione è stato impiegato anche da terzino destro. Insomma, un jolly di grande affidabilità, utile per ogni circostanza”.