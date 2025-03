Ecco come il Napoli può arrivare al tricolore, la costruzione dell’ ex Filardi

“Sono certo che il Napoli vincerà le ultime 7, se riuscisse a fare 4 punti tra Milan e Bologna sarebbe tricolore, perché arriverebbe a quota 86 punti. Poi se l’Inter fa meglio, ovvero 87 punti, allora complimenti ai nerazzurri. Tanti fattori contribuiscono alla flessione del Napoli: la cessione di Kvaratskhelia, l’infortunio di Neres, che era il suo sostituto, gli altri infortuni di tutti i calciatori di fascia sinistra. Il che ha determinato il cambio di modulo. Anche prima il Napoli non creava tantissimo, ma gira anche tutto male: il palo di Raspadori, il mancato gol di Lukaku per un centimetro. Non dimentichiamo poi – ha detto l’ex azzurro a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – che il Napoli è stato costruito sulla fisicità, che serviva a porre un freno alle tante defaillances difensive della passata stagione: se ora ha la difesa migliore del campionato ma non riesce a costruire troppe azioni da gol non è un caso. Con il ritorno degli infortunati, sono convinto che la squadra ritornerà a far bene. L’unica critica che ho da muovere a Conte è sui cambi: è un grandissimo allenatore, un fenomeno, ma non mi spiego come mai non faccia un piano gara che preveda i primi 60′ con dei giocatori e gli ultimi30′ con i cinque cambi, che darebbero forze fresche alla squadra, permettendo di approfittare del calo fisico degli avversari. La strategia sui 60’ e sui 30’ per me deve essere attuata soprattutto contro le ‘piccole’, che per contenere il Napoli dovranno spendere molto sul piano fisico e mentale. E rischiare, a gara in corso, anche in campo contemporaneamente Raspadori, Okafor, Neres e Lukaku. Anche la scelta di puntare su Anguissa e non su Billing mi ha sorpreso. Probabilmente si fida di più di questi calciatori, c’è da considerare che alcuni calciatori danno meno in allenamento mentre poi in partita appaiono diversi. E questo noi non possiamo saperlo. Però Conte d’ora in avanti ha la possibilità di puntare su 16 giocatori e deve sfruttare quest’arma”.

Factory della Comunicazione