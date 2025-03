Dall’Argentina arrivano brutte notizie per l’Inter: Lautaro è infortunato! Presto il rientro in Italia

Quando la sosta per le nazionali si appresta ad entrare nel vivo continuano le brutte notizie per l’Inter, reduce dal colpo esterno sul campo dell’Atalanta che ha aumentato a 3 i punti di vantaggio in classifica sul Napoli. Dopo Marcus Thuram con la Francia, anche Lautaro Martinez è costretto a saltare le gare dell’Argentina a causa di un problema muscolare riscontrato dopo la vittoriosa trasferta bergamasca. Il numero 10 interista – come riportato da calciomercato.com – farà nelle prossime ore rientro a Milano per valutare insieme allo staff medico del club l’entità dell’infortunio, più grave del previsto: “Lautaro Martinez sarà assente dalla squadra per il doppio appuntamento di marzo a causa di una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro“, si legge sul profilo X dell’Albiceleste.

Dunque, un’altra tegola per Simone Inzaghi in vista del rush finale che attende i nerazzurri fra Serie A, Champions League e Coppa Italia. L’Inter tornerà in campo domenica 30 marzo a San Siro contro l’Udinese.