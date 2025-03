“Cittadinanza a Mertens, ecco la data! Stadio Maradona? Ci sono due proposte, vi spiego”

Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, ha commentato ai microfoni di Marte Sport Live la scelta di assegnare la cittadinanza onoraria all’ex azzurro Dries Mertens.

“Siamo molto felici di poter annunciare che assegneremo la cittadinanza onoraria a Dries Mertens il prossimo 6 giugno. Dovevamo solo individuare la data giusta, sarà una grandissima gioia accoglierlo di nuovo con noi, anche se in verità non se ne è mai andato dal nostro cuore né noi dal suo. Con lui c’è un legame che permane ed è molto forte. Sicuramente speriamo di festeggiare insieme al Napoli magari anche altro… In ogni caso dobbiamo solo ringraziare la squadra e l’allenatore per quello che stanno facendo quest’anno. Premiamo gli uomini che hanno rappresentato per noi qualcosa di importante, uomini che si sono legati in modo molto naturale alla città e che resteranno per sempre nel nostro cuore. La cittadinanza onoraria a Mertens è, dunque, un riconoscimento simbolico ma molto significativo. A giugno, insomma, contiamo di festeggiare il Napoli che è stato ma anche il Napoli di quest’anno, comunque vada. Il Napoli è fatto di tanti ragazzi che amano e sono ri-amati dai nostri tifosi. Per quanto riguarda lo stadio Maradona non ci sono novità dell’ultim’ora. Confermo che c’è allo studio un’ipotesi A e un’ipotesi B. Nel caso di quest’ultima, in mancanza di un project avanzato dai privati, c’è allo studio la possibilità di poter realizzare lavori che possano ampliare i posti del ‘Maradona’ in modo da consentirci di ospitare gli Europei del 2032. Sul tavolo c’è questa opportunità, siamo fiduciosi”.