Battistini a Stile TV: “Napoli, nessun allarme. Caprile? Il suo futuro dipende dal Cagliari”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Graziano Battistini, agente di Elia Caprile

“L’Inter è la squadra più attrezzata, ma il Napoli sta facendo una stagione straordinaria e resterà attaccata per dare filo da torcere d’altronde alla guida c’è Conte e le sue squadre non mollano mai nulla. Se mi chiedete la favorita dico l’Inter, ma poi tutto può succedere nel calcio.

Cosa è successo al Napoli nelle ultime gare? Mantenere certi ritmi nel calcio è difficile, un pò di appannamento è normale nell’arco della stagione per cui non creiamo allarmismi. Con un’Inter del genere, vincere il campionato sarebbe un’impresa e immagino che il Napoli ci proverà, ma non sarà semplice.

Caprile chiedeva continuità e la decisione di andare via è stata presa in accordo con il mister e la società. Con il massimo rispetto, le scelte a Napoli erano state fatte e quindi si è cercata un’altra via per continuare a crescere. Elia è al Cagliari in prestito con diritto di riscatto e quindi a fine stagione il Cagliari deciderà se riscattarlo o meno. Il Cagliari ha quindi un’opzione e se deciderà di riscattarlo, il Napoli non potrà impedirlo. Da qui alla fine della stagione però, c’è ancora tanto da fare, Elia vuole salvare il Cagliari”.

