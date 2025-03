“10 in serie A più forti di Meret, lui ha due limiti”: lo afferma Bacconi

Adriano Bacconi, match analyst, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ci sono 10 portieri in Serie A più forti di Meret. Sommer è più forte, Carnesecchi pure, Skorupski è uguale. Di Gregorio è più forte, anche Provedel, Svilar non è più forte, De Gea e Maignan sono molto più forti. Okoye diventerà più forte, Milinkovic Savic è superiore, Leali no, Montipò no, Caprile alla pari, Falcone superiore a Meret. Suzuki è inferiore a Meret, anche Vazquez, Radu invece è più forte di Meret. Turati è inferiore a Meret. Quando lavoravo all’Inter non mi piaceva nemmeno Handanovic. Meret è abbastanza bravo nella copertura della porta, tra i pali, nelle parate. E’ migliorato il numero dei colpitori di testa nelle aree intasate, perciò è importante il timing nelle uscite e in questo Meret è deficitario. Ci sono due competenze in cui Meret è insufficiente, la prima è il giocare coi piedi allo stesso livello dei difensori. I difensori e i centrocampisti del Napoli non vanno mai da Meret nel giro palla, lo fanno solo come ultima chance. L’ultimo punto a sfavore di Meret è la capcità di guidare il reparto, di essere vivo nell’azione in tutti i suoi momenti. In questo Meret è un corpo estraneo alla squadra, non parla, è timido e va in up and down emotivi, non ha leadership. In passato ho fatto battaglie per Ospina che era meno talentuoso di Meret, ma che era più dentro la partita, più coinvolto dai compagni”.

Factory della Comunicazione