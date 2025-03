UFFICIALE – Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo. Dieci squalificati, fra cui Musah (Milan). Pesante ammenda alla Fiorentina!

Al termine della 29esima giornata di Serie A, queste le decisioni del Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea. Sono dieci i calciatori che salteranno il prossimo turno per squalifica, fra i quali figura anche Yunus Musah del Milan: il centrocampista statunitense, diffidato, è stato ammonito e dovrà quindi rinunciare alla trasferta dei rossoneri il prossimo 30 marzo al Maradona. Fermati per un turno anche Gian Piero Gasperini e Cesc Fabregas, espulsi per proteste, mentre la Fiorentina dovrà pagare una salata ammenda per la coreografia esposta prima del match contro la Juventus.

Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Ferrovia”, prima dell’inizio della gara, esposto una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e nel recinto di giuoco, un petardo e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo e al 31° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l’Arbitro, in entrambe le occasioni a sospendere la gara per circa un minuto, per avere, inoltre, lanciato, sempre sul terreno di giuoco, due bottigliette in plastica e un oggetto cilindrico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, alcuni fumogeni e numerose bottiglie di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio della gara.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALLI Bamidele Jermai (Como): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

BASTONI Alessandro (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DOS SANTOS LOURENCO DA SILVA Ederson Jose (Atalanta): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASTRO Santiago Thomas (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MARTIN CARICOL Aaron (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MUSAH Yunus Dimoara (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NICOLUSSI CAVIGLIA Hans (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAZ MARTINEZ Nicolas (Como): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

VECINO FALERO Matias (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 42° del secondo tempo, rivolto una critica gravemente irrispettosa all’Arbitro; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FABREGAS SOLER Francesc (Como): per avere, al 48° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Fonte: legaseriea.it