Scudetto, sfida a tre: i calendari di Inter, Napoli e Atalanta a confronto

La vittoria dell’Inter a Bergamo ha permesso ai nerazzurri di portarsi a +3 sul Napoli, fermato dal Venezia sullo 0-0, e +6 dall’Atalanta. Da qui a fine campionato i nerazzurri saranno quelli più impegnati di tutti, giocando almeno 4 partite in più delle due rivali, che arriverebbero a 8 in caso di passaggio del turno contro Milan e Bayern Monaco: Inzaghi ha dichiarato di voler giocare quante più partite possibili e chiede alla sua squadra di impegnarsi su tre fronti. In Serie A le ultime nove di campionato saranno le sfide contro: Udinese, Parma, Cagliari, Bologna e Roma, alternando casa e trasferta, poi il Verona nel secondo match a San Siro consecutivo e, infine, Torino, Lazio e Como, con l’ultima gara in trasferta. Per il Napoli, invece, in teoria il calendario è più agevole, ma le difficoltà, fisiche e non, della squadra di Conte non lasciano prevedere un cammino netto: al rientro dalla sosta toccheranno gli ultimi due big match ai partenopei, il primo in casa contro il Milan, il secondo in trasferta contro il Bologna, poi un calendario relativamente in discesa contro Empoli, Monza, Torino, Genoa, Parma e Cagliari. Per quanto riguarda l’Atalanta, forse è quella che potrebbe incontrare maggiori difficoltà, sebbene ha ormai solo una competizione su cui concentrarsi: Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan, poi a maggio toccherà a Lecce, Monza, Roma, Genoa e Parma, per quelle che potrebbero essere le ultime gare di Gasperini sulla panchina della Dea.

Fonte: Gazzetta dello Sport