Raffaele Di Fusco ha partecipato a Radio Marte. Le sue parole:

“Il 3-5-2 penalizza non solo gli esterni ma diversi giocatori del Napoli, premiando il solo Raspadori. Ricordiamo come questo modulo non sia stata una libera scelta di Conte ma una necessità determinata dalle contingenze. In ogni caso, questo modulo non ha portato i frutti sperati.