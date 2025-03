“Napoli, rendimento importante ma resta la pecca del mancato sostituto di Kvara!”

Gianpiero Ventura, allenatore, ha commentato ai microfoni di Stile TV i principali temi del campionato di Serie A, che dopo l’ultimo turno vede l’Inter in vetta, a +3 sul Napoli.

“Il Napoli ha fatto qualcosa di importante fino ad ora perché è vero che ci sono 7 giocatori che hanno vinto lo scudetto, ma sono reduci da un’annata che ha lasciato strascichi. C’è rammarico per non essere al primo posto, ma il mercato di gennaio non solo non ha rinforzato, ma anzi ha indebolito il Napoli. Detto questo, il Napoli deve pensare di potercela ancora fare perché l’Atalanta ha dimostrato di avere qualche limite mentre l’Inter che ha un organico superiore a quello del Napoli, giocherà ogni 3 giorni da qui a maggio e alla lunga qualcosa pagherà. Certo che un po’ di rammarico resta perché si poteva utilizzare un po’ più di lungimiranza: sapevi che Kvara andava via e hai avuto mesi e mesi per cercare il sostituto.

Quando hai un organico ristretto, qualcuno deve sacrificarsi. Nel 4-3-3 McTominay avrebbe fatto meglio perché aveva più spazio per inserirsi però quando viene a mancare uno come Neres o Anguissa, fai fatica. Conte è stato bravissimo a recuperare Juan Jesus quando è mancato Buongiorno, ma non puoi pensare di coprire sempre le falle in un organico un po’ ristretto per una squadra che vuole vincere lo scudetto.

Il Napoli da qui alla fine dovrà fornire prestazioni per non avere il rammarico di non averci provato fino alla fine”.