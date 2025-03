Napoli, obiettivo Europa centrato, ma la lotta scudetto è sempre viva

Il Napoli è praticamente già in Europa, e l’obiettivo stagionale è così centrato, ma anche la lotta scudetto non affatto accantonata, come sottolinea Il Mattino. “Il ritorno in Europa è praticamente centrato. Non era scontato, non era semplice. In estate raccontava di questo traguardo come un Everest: ripeteva a quelli più vicini, che tornare in Champions significava eliminare una tra Juventus, Inter, Milan, Atalanta. Missione compiuta. Ma ora resta il fascino della lotta per lo scudetto. E Conte non molla. […] Una qualsiasi squadra di Conte non alzerebbe mai bandiera bianca a nove giornate dalla fine del campionato e appena 3 punti dal primo posto. Non scherziamo. E gli azzurri non lo faranno. Il Maradona ruggirà di voglia alla ripresa di un campionato dove pesa il punto conquistato tra Como e Venezia. Ma tutto è alle spalle. Non sempre, c’è poco da dire, questo Napoli splendido, ha risposto al meglio quando è stato caricato di pressioni. Spesso ha steccato allunghi importanti”.

Factory della Comunicazione