L’intensità richiesta da Conte è sparita e il lunch match resta indigesto

La frenata del Napoli è nei numeri oltre che nell’impressione lasciata nei secondi tempi a Venezia come a Como. Nelle ultime dieci partite la formazione azzurra ha collezionato appena 17 punti, perdendone 6 sull’Inter (adesso avanti a tutti con tre lunghezze di vantaggio sugli azzurri) e addirittura 9 sulla Roma (capolista di questa frazione di stagione).

Factory della Comunicazione

Maledizione 12.30

Come detto, nel campionato delle occasioni perse il Napoli ha lasciato punti per strada tanto al Sinigaglia di Como quanto ieri al Penzo, peraltro contro una rivale in piena lotta salvezza. Evidentemente, prosegue la maledizione delle 12.30 (una sola vittoria nelle ultime sette gare giocate ad ora di pranzo) visto che anche contro la squadra di Fabregas gli uomini di Conte erano scesi in campo alla stessa ora di ieri. Eppure, in entrambe le circostanze il Napoli ha approcciato bene la gara per poi invece calare vistosamente nei secondi 45’.

I polmoni e la mente

A proposito, difficile parlare di problemi di natura fisica perché poi i 90’ giocati proprio contro l’Inter, ma anche quelli disputati contro la Fiorentina hanno fatto vedere un Napoli brillante per quanto concerne la condizione atletica. Piuttosto, mentalmente la squadra di Conte – che di questo non può essere felice – è venuta meno dal punto di vista mentale nelle ultime due trasferte abbassando l’intensità che il suo allenatore non smette mai di predicare.

Qualità

Ultima nota dolente, la poca profondità dell’organico o – per alcuni – la gestione dello stesso da parte di Conte. Il mercato di gennaio ha di sicuro indebolito il Napoli, anche se Billing ha approcciato bene la sua avventura partenopea e Okafor sta entrando ora nei meccanismi dell’allenatore azzurro. Innegabile, però, che senza Kvara e con Neres ai box la qualità offensiva si sia abbassata e di molto. È forse semplicistico spiegare così il calo del Napoli, ma talvolta basta poco per capire cos’è che non va.

Fonte: Gazzetta18