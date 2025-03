La Gazzetta – “Tra l’altro al Napoli sta mancando lo scintillante Neres”. Ecco quando torna

Non serviva Venezia per certificarlo. Ma tant’è. A questo Napoli manca la qualità. Manca chi inventa dal nulla una giocata vincente, chi sa trovare una magia anche a difesa schierata. Conte è riuscito a migliorare tutti, ha dato un’anima e tante soluzioni tattiche alla sua creatura. Ma può arrivare fino a un certo punto. Non può chiedere al pur ottimo McTominay le giocate che un tempo aveva Zielinski, per dire. Non può chiedere a Raspadori di fare il Kvara. E il Lukaku di oggi non è Osimhen, per capirci. Che non era un fenomeno nello stretto, ma in campo aperto era devastante. E in area gli bastava mezzo metro per essere letale.

Assenze pesanti

Il nuovo Napoli è costruito sulla fisicità. Sul ritmo, sul furore. E anche per questo un giocatore come Anguissa diventa insostituibile. Nulla contro Gilmour, che ha fatto bene in sua assenza. Ma senza Frank il Napoli ha perso un assaltatore d’area da sei gol, ed è rimasto col solo McTominay a inserirsi senza palla, nonostante ora sia sacrificato sull’esterno per tenere Raspadori più vicino a Lukaku. Ma poi sulla trequarti chi salta l’uomo? Quando le fasce sono intasate, nessuno ha gli strappi o i dribbling di Neres, l’unico in rosa con le qualità per accendersi dal nulla. Ecco, nel momento più delicato della stagione, Conte ha perso due totem come Anguissa e Neres. Vero, ha trovato nuovi eroi come Raspadori e Billing, nuovi protagonisti come Gilmour e Okafor. Ma per le nove finali che mancano ha la necessità di riavere al meglio i suoi titolarissimi.

Riaccendere Neres

La pausa arriva nel momento giusto per provare a rimettere in piena forma Neres, unico assente tra i convocati per Venezia. Anguissa è rientrato, anche se ci vorrà tempo prima di rivederlo dominante come a gennaio. E in più ora andrà in nazionale. Neres, invece, resterà a Castel Volturno: Conte e il suo staff proveranno a migliorargli la condizione per poterlo avere quantomeno in uscita dalla panchina contro il Milan alla ripresa. Perché è vero che Jack sta facendo bene, ma resta evidente che senza Neres la superiorità numerica in fase offensiva non la dà nessuno. E Napoli ha bisogno dei suoi strappi per restare agganciato al treno scudetto.

Fonte: Gazzetta