Il Napoli pensa al futuro: Lucca il preferito per l’attacco

Il Napoli pensa al futuro e futuro vuol dire mercato. Inoperoso a gennaio, in estate dovrà per forza investire per continuare il progetto Conte. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli dovrà intervenire pesantemente sul mercato: saranno almeno 7 gli acquisti per la prossima stagione. E la prima urgenza da sistemare resta l’attacco[…] In questo scenario, Manna ha già individuato alcuni profili pronti per essere i nuovi centravanti del Napoli. Da alternare con Lukaku, ma su cui costruire poi il progetto futuro. Giovani, affamati e col gol nel sangue. Questo l’identikit su cui si muove il ds azzurro. E in cima alla lista della spesa compaiono in bella mostra i nomi di Lorenzo Lucca e Rasmus Hojlund, entrambi in uscita da Udinese e Manchester United. Il preferito dal club di De Laurentiis resta Lucca, a cui il Napoli ha pensato già nella scorsa estate, come vice Lukaku. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi contatti tra i club e l’affare potrebbe avere un’accelerata concreta già dal prossimo mese. L’Udinese valuta il suo centravanti tra i 35 e i 40 milioni, il Napoli sa che per trovare un attaccante “da Champions” ne dovrà investire almeno 30.”

Factory della Comunicazione