“Il Napoli negli ultimi due mesi ha dimostrato di avere qualcosa in meno rispetto all’Inter”

Paolo Poggi, ex DT del Venezia, ha commentato ai microfoni di Punto Nuovo Sport i principali temi del campionato di Serie A, che vede l’Inter in vetta, a +3 sul Napoli.

“Non sono sorpreso dal pari del Venezia contro il Napoli. Ho sentito tante voci che davano per già vinta la partita da parte degli azzurri, ma i lagunari sono una squadra che sanno creare problemi a tutti. Il Venezia vive un buon momento di forma e ha tolto punti anche all’Atalanta. Ha raccolto meno di quello che meritava finora, nel finale poteva persino vincerla contro il Napoli. E proprio per questo, Conte non deve buttare via il pareggio del Penzo. L’Inter è meritatamente prima, è la squadra più forte e continua. Il Napoli ha mostrato di avere qualcosa in meno in questo febbraio-marzo. La discontinuità sta costando caro alle squadre che corrono dietro all’Inter, mentre Inzaghi ha tirato fuori punti anche nei momenti più difficili della propria stagione. L’Atalanta la vedo ormai esclusa, mentre il Napoli resta comunque in corsa per lo Scudetto, ma Conte ora non può più sbagliare un colpo. Antonio è un allenatore straordinario, anche se era difficile far peggio dello scorso anno. Ipotizzare un Napoli in corsa per il titolo, però, lo era altrettanto”.