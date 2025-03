“Con Neres si tornerà al 4-3-3. Affare Marianucci? Ecco cosa ne penso”

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca: “

Le percentuali scudetto si riducono chiaramente dopo il pari di domenica, il Napoli ha perso punti pesanti, oltre con il Venezia, con Como e Udinese. Al ritorno dalla sosta ci saranno due impegni decisivi con due squadre in piena corsa Champions League, il Milan che nonostante tutto è a meno sei dal grande obiettivo europeo, e il Bologna di Vincenzo Italiano quarto in classifica, che sta stupendo tutti per gioco e risultati. Con Neres si torna al 4-3-3?

Era una partita fondamentale per ilvisto che in tanti si aspettavano il sorpasso da parte della compagine partenopea, invece l’ha aumentato il suo vantaggio, offrendo una prova matura a, ribadendo con forza di essere la candidata principale per la vittoria finale e probabilmente escludendo definitivamente dalla corsa scudetto l’. Ildopo un buon primo tempo dove ha creato tanto ma ha anche rischiato di passare in svantaggio, non è riuscito a trovare lo spunto decisivo per sbloccare l’incontro. Soprattutto ci si aspettava un qualcosa in più dal centrocampo, che non ha fornito una delle sue migliori prestazioni, visto che in particolare nella ripresa ilnon è stato in grado di imporsi come in altre occasioni e di ciò ne ha risentito anche la manovra offensiva. È evidente che ilincontra delle difficoltà nel trovare la via del gol con una certa regolarità, si è visto anche adove nel primo tempo gli azzurri hanno prodotto tanto. In generale diventa difficile vincere un determinato tipo di partite quando in campo hai pochi giocatori che possono essere davvero decisivi in zona gol, difatti con i lagunari gli uomini pericolosi sono stati sempre i soliti, senza dimenticare che con le assenze die disono venuti a mancare gli altri due elementi capaci di distinguersi in questo aspetto.Credo di sì, sebbene il 3-5-2 abbia valorizzato. Purtroppo, però,pagano uno scotto troppo grosso. Credo che si ritornerà al 4-3-3 conesterno emezzala, gente che può portare anche qualche gol ache, in questo momento, ne ha bisogno. Marianucci ? È un’operazione molto interessante, visto che ilsi garantisce un giovane di prospettiva che ha già fatto intravedere cose importanti per una cifra relativamente contenuta. Possiede un’importante fisicità abbinata a ottime doti tecniche, asi sta formando in un contesto ideale e sicuramente sotto la guida sapiente dipotrà proseguire il suo percorso di crescita“.