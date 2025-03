CdS – Tanto Napoli al “Premio Maurizio Maestrelli”

Tanto Napoli, ed ex Napoli è stato insignito del Premio Maurizio Maestrelli, da Ancelotti a Manna, come sottolinea il Corriere dello Sport.

“Il Maestrelli a Ranieri, Manna e Ancelotti L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quello della Roma, Claudio Ranieri, e il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sono tra i premiati della quarantesima edizione del Premio M aurizio Maestrelli. Al tecnico del Real, appena qualificato ai quarti di Champions e primo in Liga insieme con il Barcellona, è stato conferito il premio internazionale. Il ds azzurro e Sir Claudio, protagonista di un’incredibile scalata in classifica dopo il suo ritorno sulla panchina giallorossa, ritireranno il trofeo oggi in occasione della cerimonia in programma alle 20.30 a Montecatini Terme. Tra i premiati anche l’allenatore del Pisa, Filippo Inzaghi, secondo in Serie B e in piena lotta per la promozione in A; Alberto Zaccheroni, ex tecnico di Udinese, Milan, Lazio, Inter, Torino e Juventus, nonché ex ct del Giappone; Fabrizio Del Rosso, vice di Baroni alla Lazio; l’arbitro Simone Sozza; Rebecca Corsi, vicepresidente e amministratore delegato dell’Empoli; il ds Pino Vitale; Paolino Pulici, ex attaccante di Torino, Fiorentina e Nazionale; e l’ex attaccante della Viola e dell’Italia, Giuseppe Rossi, tra l’altro protagonista sabato al Franchi della sua partita di addio al calcio, il “Pepito Day””.