Brambati: “Mancano giocatori con gol nei piedi, ma c’è stata anche sfortuna”

MASSIMO BRAMBATI A RADIO MARTE: “Non capisco neanche io perché Conte fa i cambi così tardi, dovrò prima o poi – ha detto il procuratore ed ex calciatore a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – chiederglielo. Credo che in questo momento ci sia un appannamento fisico dovuto al fatto che sono sempre stati utilizzati gli stessi. E quindi penso che l’osservazione sui cambi tardivi, in maniera sistematica, sia corretta. Al Napoli mancano i giocatori con i gol nei piedi e forse anche la capacità di produrre. Se penso allo scudetto del Napoli penso a Osimhen che ne ha segnati 26 e Kvara 12. Se già avessi Lookman e Retegui è chiaro che avresti segnato, probabilmente, più reti. All’appello, negli azzurri, manca un bel bottino di gol, insomma. Continuo a sottolineare che se all’Inter fosse tolto uno come Lautaro Martinez avrebbe avuto grandi difficoltà. E’ quindi chiaro che levare Kvaratskhelia al Napoli, in un momento così importante, ha prodotto effetti negativi. Rispetto Okafor, ma è venuto anche in scarsa condizione, quindi… Lo scudetto a questo punto dipende più dall’Inter e non solo dal Napoli, Conte sicuramente non mollerà sino all’ultimo secondo. Non l’ho visto dimesso, però è logico che quando perdi a Como e pareggi col Venezia… una squadra che vuole vincere lo scudetto non può lasciare 5 punti contro queste avversarie, con tutto il rispetto. Il Napoli però è stato anche sfortunato, perchè ha incontrato Lazio, Roma, Como e Venezia nel loro momento migliore. Se ieri Raspadori avesse segnato e non colto il palo probabilmente il Napoli avrebbe vinto 3-0. In ogni caso sta facendo cose incredibili, senza i vari Kvara, Kim, Zielinski, Osimhen comunque è ancora in lotta per lo scudetto ed anzi è l’unica squadra tiene vivo il campionato”.