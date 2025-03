Zerbin, l’agente: “Avrebbe potuto dare una mano, ma è stato meglio andar via”

“Sono molto contento della prestazione di Zerbin di ieri. Credo sia stato giusto fare questa operazione a gennaio, il ragazzo aveva bisogno di continuità, la sta avendo, mentre il Napoli è una squadra molto forte e probabilmente sì, sente la sua mancanza. Il Venezia sta vivendo un periodo particolare, ma se il Napoli non ha vinto vuol dire che qualcosa è andato per il verso sbagliato. Il Napoli è stato impreciso, è mancata un pò di precisione sotto porta ma se avesse sbloccato la gara nel primo tempo, sarebbe andata diversamente.

Alessio avrebbe potuto dare una piccola mano al Napoli, ma per lui è stata la scelta giusta andare via. E credo anche per il Napoli: avevamo tutti bisogno di vedere cosa poteva fare Zerbin giocando titolare in Serie A e credo abbia dato grandi risposte. Per cui, credo sia stata la scelta giusta per tutte le parti.

Con il pari del Napoli e la vittoria dell’Inter, gli azzurri escono non felici da questa giornata. Il primo posto però, è ancora vicino, le partite non sono mai scontate e l’Inter ha ancora tanti impegni. Credo quindi sia ancora tutto aperto e quest’estate nessuno avrebbe pensato che il Napoli a questo punto della stagione fosse stato in lotta per lo scudetto.

L’infortunio di Neres è stato particolarmente sfortunato perché Neres ha un potenziale enorme, ancora inespresso. L’uscita di Kvara avrebbe potuto consentire a Neres di affermarsi come calciatore di primissimo livello, l’infortunio però ha cambiato le carte in tavola. Ogni bilancio va fatto a campionato finito, oggi il Napoli non deve fasciarsi la testa perché è vero che ieri poteva vincere, ma è a soli 3 punti dall’Inter.

Il Venezia ieri ha sofferto e rischiato di prendere gol, ma anche ribattuto colpo su colpo. Ha affrontato il Napoli con determinazione e questo è merito di Di Francesco.

Il futuro di Zerbin? Zerbin ha un bel contratto lungo con il Napoli per cui a fine stagione vedremo con la società cosa fare. Se poi il Venezia dovesse salvarsi, diventerebbe del Venezia per cui vediamo gli eventi. Chiaramente se dovesse tornare a Napoli sarebbe felicissimo. Zerbino voleva giocare e non trovando spazio è stato giusto andare al Venezia dove si sta esprimendo bene. Ha mostrato quello che noi pensavamo potesse mostrare per cui dovesse tornare a Napoli, lo farebbe con una convinzione diversa”.