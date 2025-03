Sacchi certo: “Durante la sosta, Conte ha la possibilità di ricaricare le batterie dei suoi ragazzi”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, e non solo, attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la situazione attuale del Napoli, anche alla luce del pareggio di ieri contro il Venezia.

Factory della Comunicazione

“Il Napoli ha sicuramente perso un’occasione pareggiando in casa del Venezia. Tutti si aspettavano il successo dei partenopei. È vero che ha avuto diverse opportunità per segnare, è vero ci ha provato in tutti i modi, ma la squadra di Conte deve assolutamente ritrovare quella fluidità di manovra che l’ha caratterizzata nella prima parte della stagione. Mi rendo conto che non sia una cosa semplice, perché adesso la fatica del campionato si fa sentire e a me il Napoli è parso piuttosto stanco, però è l’unica strada per cercare di arrivare al traguardo dello scudetto. La sosta per gli impegni delle nazionali può essere un periodo durante il quale Conte ha la possibilità di ricaricare le batterie dei suoi ragazzi in vista dello sprint finale. Nell’ultimo mese e mezzo il Napoli ha raccolto cinque pareggi, una vittoria e una sconfitta. Serve una sterzata, anche se resto convinto del fatto che finora, per l’organico a disposizione e per le cessioni al mercato di gennaio, i giocatori di Conte abbiano già costruito una piccola impresa sportiva e per questo motivo devono essere applauditi”.