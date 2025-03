Occasione sprecata, ma Conte è sereno: “Abbiamo fatto la partita dall’inizio alla fine”

Il Napoli ha sprecato l’occasione di aggiungere altri tre punti a quelli già accumulati finora, e proseguire con meno pressione la corsa scudetto, pareggiando la gara di ieri col Venezia per 0-0. Ma il tecnico Antonio Conte si è detto sereno nel post gara, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Enorme chance sprecata. Già, ma Antonio Conte è piuttosto sereno quando comincia la sua analisi: «Partiamo da un presupposto: queste sono partite che devi vincere perché le occasioni le hai create e devi ottimizzare, però sono contento della prestazione». L’incipit sottolinea il concetto di cui sopra: l’allenatore del Napoli, nonostante il quinto pareggio nelle ultime sette partite e un bottino di vittorie troppo scarno considerando gli obiettivi, si prende il punto che a cinque ore dalla sfida del Gewiss tra Atalanta e Inter riporta il primo posto sub judice. «Abbiamo fatto la partita dall’inizio alla fine contro un avversario in salute che non penso ci abbia messo in difficoltà. L’aspetto negativo è non aver realizzato, così come altre volte. La cosa che mi ha dato molto fastidio, piuttosto, è l’episodio finale». La ripartenza del Venezia al 95’ sull’angolo battuto male da Politano. «Prendere un contropiede sei contro due non deve mai accadere: abbiamo seriamente rischiato il gol, ma in un processo di crescita il cervello non deve mai essere staccato dal campo fino ai tre fischi. Non lo accetto e l’ho spiegato bene ai calciatori»”.

Factory della Comunicazione