Napoli, media punti inferiore rispetto al girone d’andata

Il Napoli ha pareggiato l’ennesima gara ieri a Venezia, aggiungendo conferma al dato che mette in evidenza che il Napoli nel girone d’andata faceva molti più punti, come sottolinea Repubblica. “Le occasioni perdute dal Napoli stanno diventando tante e molto probabilmente troppe, per una squadra che alla fine del girone d’andata era campione d’inverno e viaggiava con un ritmo da scudetto, mentre in quello di ritorno è riuscita a mettere insieme appena 17 punti in 9 giornate, alla media di 1.8 a gara. C’è poco di episodico nella brusca frenata del Napoli, anche se l’occasione persa nella trasferta di Venezia assomiglia alla classica goccia capace di far traboccare il vaso, allontanando un po’ — a prescindere dai risultati delle dirette concorrenti — il sogno dello scudetto. Nella fase discendente del campionato gli azzurri viaggiano infatti con una media punti (1,88) nettamente inferiore rispetto a quella mantenuta nel girone d’andata, concluso dalla squadra di Antonio Conte da campione d’inverno a quota 44 in classifica. Il pareggio senza reti allo stadio Penzo è dunque solamente la conferma di un trend negativo che dura da due mesi. L’addio di Kvaratskhelia a gennaio e l’infortunio di Neres, suo alter-ego nel girone d’andata, hanno ingigantito le difficoltà realizzative di Lukaku e compagni, che in 29 giornate hanno messo a segno appena 45 gol e vanificato in parte il rendimento top della difesa, che è invece la migliore in assoluto del torneo. Anche ieri la porta di Meret è rimasta imbattuta, per la tredicesima volta dall’inizio del campionato. Ma l’incapacità del Napoli di sbloccare il risultato ha permesso al Venezia di prendere un po’ alla volta coraggio e rialzare alla distanza la testa, dopo il palo colpito in avvio da Raspadori e un paio di parate decisive dell’ottimo Radu”.

Factory della Comunicazione