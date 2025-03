“Napoli in linea con quanto ci si aspettava a gennaio. Conte? Non si può giudicare su mezza partita”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, giornalista del quotidiano: “Sono molto tranquillo e sereno, non mi ha fatto piangere il pareggio di ieri. Perché è un momento in cui, al di là della fiammata con l’e della partita con la, ilha un trend di difficoltà nelle ultime settimane. Ilveniva da pareggi anche con squadre importanti. Non mi ha colpito più di tanto il pareggio, devo essere sincero. Pensavo, piuttosto, che la partita dell’sarebbe andata diversamente, mi aspettavo di meglio. L’fa sempre una buona partita, manon riesce a battere l’. Mi sarebbe piaciuta la vittoria dei bergamaschi, sarebbe stato il miglior risultato per ilse l’avesse vinto. A quel punto sarebbe stato molto interessante vedere tutte e tre a pari punti. Però se una squadra come l’vince 2-0, va bene così. Ilè in linea con quanto ci si aspettasse dopo gennaio. Se entra il palo di, o sesegna, la partita finisce 1-0, come abbiamo vinto tante altre partite. Non è una squadra che domina, è una squadra che produce un paio di occasioni e deve assolutamente metterle a frutto, altrimenti finisce così. A queste condizioni, si può sognare lo scudetto perché la matematica ti dice di sì. La partita che hai fatto con l’ti dice che hai le energie nervose. Quella con lati dice che hai l’organizzazione. L’organizzazione, insomma, l’hai trovata, anche con questo nuovo assetto di gioco. Sognare sì, lavorarci sì. Diventa più complicato, però, dopo i risultati di ieri e non solo. Diventa complicato se perdi a, se pareggi all’ultimo minuto con lao in casa con l’. Non c’è una di queste partite che ti ha penalizzato più delle altre. Tutte insieme non ti danno un ritmo da scudetto. Cosa deve succedere per rendere il sogno realtà? Non lo so, ipotizzo cheinizi a segnare, o che un altro attaccante comesiano all’altezza di sostituire. Ma non è tanto una questione di sostituire. Certamente, un po’ più di concretezza sarebbe importante. Ci vorrebbe una vigilanza emotiva, una gestione nervosa. Dovrebbero combattere veramente, come quandosi butta di faccia sul pallone con la. Quel tipo di grinta lì, secondo me, sarebbe molto utile. Crederci, insomma. Non si può giudicare un allenatore su mezza partita. Conte è venuto qui e ci ha portato a un livello che era impensabile all’inizio dell’anno. Ha avuto un mercato di gennaio disastroso che ha amputato la rosa, quindi insomma, certamente non ha forzato le cose. Non lo capisco, davvero. Io penso chestia facendo quello che ci si aspettava e forse anche di più“.