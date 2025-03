Napoli, 8 punti su 21 nelle ultime 7: non è solo una questione di attacco!

Solo 8 punti su 21 disponibili. Questo è il bottino raccolto dal Napoli nelle ultime 7 partite di campionato: 1 vittoria, 1 sconfitta e ben 5 pareggi, tra cui quello maturato ieri nel confronto con il Venezia.

Una squadra poco “cattiva”

La squadra di Antonio Conte è apparsa poco “cattiva” al “Penzo“, un aspetto insolito per le formazioni guidate dal tecnico salentino. Certo, in campo ci sono anche gli avversari, ed Eusebio Di Francesco ha preparato ottimamente la sfida contro i partenopei. Tuttavia, il Napoli ha peccato di imprecisione, soprattutto a centrocampo. Lobotka continua a essere la brutta copia del regista capace di incantare con le sue prestazioni. Anche Lukaku, ieri, è sembrato in ombra, ma anche per cause non sue. Il belga, ancora una volta, è stato poco servito in zona gol e, soprattutto, poco coinvolto nella manovra.

La difesa ha subito troppi gol!

Nonostante i soli 8 gol segnati nelle ultime 7 gare, il calo del Napoli non può essere imputato esclusivamente al reparto offensivo. Anche la fase difensiva è sotto accusa: la retroguardia, al netto delle responsabilità individuali e collettive, ha concesso 7 reti. Un dato decisamente negativo che rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto al Napoli dei primi mesi di questa stagione, quando erano arrivati 9 clean sheet nelle prime 12 partite.

Anche Conte ha le sue colpe

L’addio di Kvaratskhelia e gli infortuni di alcuni uomini chiave hanno rappresentato un handicap non da poco per la squadra di Antonio Conte. Tuttavia, va riconosciuto che lo stesso allenatore azzurro non è esente da responsabilità in questo momento negativo. Poco turnover e alcune sostituzioni effettuate con tempistiche sbagliate sono tra le “colpe” che si possono attribuire al tecnico, e che, con molta probabilità, hanno contribuito alla pesante frenata della squadra.

Nulla è ancora perduto

Ora, però, nulla è ancora perduto. Da qui al 25 maggio, giorno dell’ultima giornata di campionato, mancano ancora 9 partite, con 27 punti in palio. Il Napoli può ancora credere nello Scudetto, a patto che torni a macinare punti come nella prima parte della stagione. Non serve un rendimento da “extraterrestre”, ma quello che è ampiamente nelle corde di una squadra allenata in maniera magistrale da Antonio Conte fino a gennaio.