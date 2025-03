Inter, Napoli e Atalanta, chi vince lo scudetto in caso di arrivo a pari punti?

Si prevede una lotta punto a punto, senza una vera e propria fuga come invece era avvenuto negli ultimi due anni

Factory della Comunicazione

La lotta per il trono d’Italia diventa a tre. Inter e Napoli non sono più da sole per lo scudetto, ma devono guardarsi le spalle anche dall’Atalanta che ha dichiarato a gran voce di essere una serie pretendente al tricolore. Di fatto la squadra di Gasperini non è mai stata esclusa dalla corsa, se pur alcuni passi falsi avessero frenato le ambizioni scudetto.

Inter, Napoli e Atalanta si giocano lo scudetto

La classifica recita: Inter 61, Napoli 61, Atalanta 58 ma soltanto il Napoli ha giocato 29 partite con il pareggio di Venezia che potrebbe rivelarsi un’occasione persa per gli uomini di Conte. Tre punti separano la squadra di Gasperini dalla vetta e le due compagini sono pronte ad affrontarsi a Bergamo. Insomma, mai come quest’anno il campionato è decisamente aperto a qualsiasi finale e potrebbe continuare a viaggiare con una classifica punto a punto fino all’ultima giornata.

I nerazzurri stanno vivendo un altro mese di fuoco su tre fronti, tra campionato, Champions (quarti di finale contro il Bayern Monaco) e Coppa Italia (semifinale contro il Milan). Il Napoli invece è focalizzato solo sul campionato, con sole 9 partite al traguardo. Anche l’Atalanta avrà solo il campionato da qui alla fine, di conseguenza potrebbe avere un vantaggio in termini di energie rispetto all’Inter.

Si prevede una lotta punto a punto, senza una vera e propria fuga come invece era avvenuto negli ultimi due anni (l’anno scorso l’Inter di Inzaghi, due anni fa il Napoli di Spalletti). Un po’ come lo scudetto vinto dal Milan tre anni fa con Stefano Pioli, quando fino all’ultima giornata era ancora aperta la sfida a distanza con i nerazzurri. Non è escluso quindi che due tra Inter, Napoli e Atalanta possano arrivare a pari punti al termine del campionato. In quel caso, ormai da diversi anni, non varrebbe più la regola degli scontri diretti e della differenza reti, ma si effettuerebbe lo spareggio per decretare i nuovi campioni d’Italia.

Come funziona lo spareggio e chi giocherebbe in casa

Come funziona se le squadre arrivano a pari punti

DUE SQUADRE A PARI PUNTI: Dopo la 38a giornata di Serie A, in caso di arrivo a pari punti tra due squadre, il titolo di campione d’Italia sarà assegnato con uno spareggio che si giocherà in casa della squadra che avrà fatto più punti negli scontri diretti, oppure all’Olimpico di Roma nel caso di necessità di ordine pubblico. In caso di parità dopo i 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore, senza passare dai supplementari.

Nel caso in cui dovessero essere Inter e Napoli ad arrivare a pari punti, essendo in parità negli scontri diretti, sono previsti criteri aggiuntivi per decretare il luogo in cui si svolgerà la partita e chi avrebbe diritto a disputare il match in casa; nell’ordine:

-Differenza reti negli scontri diretti

-Differenza reti nell’intero campionato

-Gol fatti nell’intero campionato

-Sorteggio

TRE O PIU’ SQUADRE A PARI PUNTI: In caso di arrivo a pari punti di 3 o più squadre al termine del campionato, lo spareggio si giocherà tra le due meglio piazzate nella classifica avulsa. Come primo criterio si valutano i punti realizzati negli scontri diretti. Anche in caso di arrivo a pari punti di quattro o più squadre si considera la classifica avulsa e gli scontri diretti per definire la graduatoria Scudetto. In caso di pari punti ulteriore si considerano altri criteri, ovvero nell’ordine:

-Differenza reti negli scontri diretti

-Differenza reti generale

-Gol fatti nell’intero campionato

-Sorteggio

GLI SCONTRI DIRETTI: Inter e Napoli, dopo aver giocato sia l’andata che il ritorno, si trovano in perfetto equilibrio. L’andata è terminata 1-1 a San Siro, il ritorno 1-1 al Maradona. L’Atalanta è invece in vantaggio sui partenopei, ma si trova sotto con i nerazzurri (in attesa della partita di ritorno). Questa, ad ora, la situazione degli scontri diretti.

Inter-Napoli: 1-1; 1-1

Napoli-Atalanta: 0-3; 3-2

Inter-Atalanta: 4-0, ritorno da giocare

Calendario Inter

Atalanta-Inter 16 marzo

Inter-Udinese 30 marzo

Milan-Inter (Coppa Italia) 2 aprile

Parma-Inter 6 aprile

Inter-Cagliari 13 aprile

Bologna-Inter 20 aprile

Inter-Milan (Coppa Italia) 23 aprile

Inter-Roma 27 aprile

Inter-Verona 4 maggio

Torino-Inter 11 maggio

Como-Inter 18 maggio

Inter-Lazio 25 maggio

Calendario Napoli

Napoli-Milan 30 marzo

Bologna-Napoli 6 aprile

Napoli-Empoli 13 aprile

Monza-Napoli 20 aprile

Napoli-Torino 27 aprile

Lecce-Napoli 4 maggio

Napoli-Genoa 11 maggio

Parma-Napoli 18 maggio

Napoli-Cagliari 25 maggio

Calendario Atalanta

Atalanta-Inter 16 marzo

Fiorentina-Atalanta 30 marzo

Atalanta-Lazio 6 aprile

Atalanta-Bologna 13 aprile

Milan-Atalanta 20 aprile

Atalanta-Lecce 27 aprile

Monza-Atalanta 4 maggio

Atalanta-Roma 11 maggio

Genoa-Atalanta 18 maggio

Atalanta-Parma 25 maggio

Fonte: mattino.it