Il Napoli segna troppo poco, il problema è sempre lo stesso

Il Napoli ha mancato l’appuntamento dei accumulare altri tre punti in chiave corsa allo scudetto, pareggiando contro il Venezia di Di Francesco, per 0-0, ed il problema è sempre lo stesso, gli azzurri segnano troppo poco, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Amnesia finale a parte, il problema vero è sempre lo stesso: il Napoli segna troppo poco. «Queste sono partite che anche faticando puoi portare a casa se fai gol, come l’Inter e la Roma. Altrimenti, com’è accaduto a Lazio e Atalanta, diventa problematica perché è un campo ostico». La prestazione, dicevamo: «Non è stato facile perché il Venezia l’ha impostata sui lanci lunghi e le seconde palle, ma se abbiamo concesso qualcosa è stato per nostri errori. Volevamo vincere, certo, ma di positivo c’è che abbiamo creato occasioni e non abbiamo subito gol per la prima volta dopo otto giornate. Voglio che i miei giocatori diano sempre tutto come in questo caso, ma fino all’ultimo secondo. Non ho piacere che accadono certe cose di instabilità mentali. Non devono accadere».

Factory della Comunicazione