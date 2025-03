Collauto difende Politano e Lukaku: “Il primo merita un monumento, il secondo sta facendo un campionato importante”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, ex direttore sportivo deled ex calciatore del: “L’, anche se non sta attraversando un momento di particolare brillantezza, ha l’esperienza per gestire situazioni del genere. Questo è un aspetto fondamentale. Infatti, nonostante qualche difficoltà, la squadra è sempre lì in alto, a dimostrazione del fatto che ha raggiunto una maturità tale da poter affrontare questi momenti senza perdere terreno. Mantenere un certo livello di prestazione è essenziale, perché poi le partite si vincono anche quando non si è al massimo della forma. Questo è un segnale importante. Non so dire con certezza se alle inseguitrici manchi qualcosa, ma sicuramente l’è la squadra più attrezzata, per esperienza, a restare in vetta fino alla fine. Detto questo, mancano ancora tante partite. Ilsta facendo qualcosa di importante, ma poi si va ae si lasciano punti per strada. D’altra parte, come abbiamo detto più volte, il girone di ritorno è un altro campionato. Le squadre che lottano per salvarsi cambiano completamente atteggiamento: hanno un’altra fame, un altro spirito di sopravvivenza. Per questo, portare a casa i tre punti non è mai semplice. Ilha fatto un’ottima partita. È una squadra che ha trovato una certa stabilità difensiva e ha modificato il proprio gioco rispetto al girone di andata. Prima giocava un calcio più pulito, ma faceva fatica a finalizzare. Adesso, invece, ha cambiato alcune dinamiche, si è ‘sporcata’ un po’ di più e ha trovato quella solidità che le permette di ottenere risultati. Certo, continua a faticare in attacco, e se non riesce a vincere qualche partita diventa complicato. Tuttavia, è una squadra che può dare filo da torcere anche alle big. Rispetto ad altre formazioni nella parte bassa della classifica, ilmi sembra stia un po’ meglio, sia dal punto di vista mentale che competitivo. Ha ottenuto quattro pareggi consecutivi, e questo, in termini di consapevolezza, significa tanto. Ovviamente la classifica non è ancora definita, ma mancano tante partite e le altre squadre non stanno correndo così tanto. Quella diè una partita particolare. Si gioca in uno stadio insolito, ci si arriva in un modo diverso rispetto ad altri campi, e questo può influenzare la prestazione. Ilha saputo sfruttare bene il fattore ambientale, conoscendolo meglio. Dalci si aspettava più incisività in fase offensiva. Ho l’impressione che la squadra fatichi ancora a concretizzare la mole di gioco che produce. Ha qualità, fisicità e superiorità tecnica in alcuni giocatori chiave, ma non riesce a tradurre tutto questo in gol. Sta comunque facendo bene, ma manca ancora qualcosa per sfruttare appieno il proprio potenziale. Alsta mancando cattiveria sotto porta. Partite come quella di ieri sono fondamentali: se le vinci, anche in maniera sporca, resti agganciato alla vetta e il campionato cambia. Ora il distacco non è enorme, ma quando hai l’davanti, quei tre punti di differenza pesano. I nerazzurri sono una squadra consapevole dei propri mezzi, che ha imparato a gestire i momenti difficili. Il campionato è ancora lungo e ilha le qualità, sia nei giocatori che nell’allenatore, per restare in corsa fino alla fine. Tuttavia, deve iniziare a vincere partite come quella di ieri, perché sono proprio queste che fanno la differenza nella lotta per il titolo. Io credo chestia facendo un campionato importante. Probabilmente sta deludendo dal punto di vista dei numeri, ma è anche vero che gioca in un certo tipo di sistema. Spesso lo vediamo fuori dall’area di rigore, impegnato in un lavoro sporco e di raccordo con il resto della squadra. Questo fa parte del tipo di gioco che è stato scelto. Ridurre tutto alla mancanza di gol sarebbe troppo semplicistico. Se ilavesse uncon 10 gol in più, forse sarebbe più in alto in classifica, ma forse senza questo, sempre battagliero e al servizio della squadra, ilnon sarebbe nemmeno dove si trova ora. Ilha iniziato un processo nuovo con, e ha già fatto qualcosa di straordinario. Non dimentichiamolo: cambiare mentalità non è facile.è un allenatore con determinate caratteristiche, mentre ilarrivava da anni di un calcio diverso. Questo non significa che abbiano perso il loro, ma stanno acquisendo una mentalità differente, e ci vuole tempo. Probabilmente questa mancanza si percepisce perché il processo non è ancora completato. Tuttavia, è altrettanto vero che ilha un’occasione incredibile: è a pochi punti dalla vetta e deve fare di tutto per rimanere attaccato al treno scudetto, perché ha le possibilità per giocarsela fino in fondo. Politano merita un monumento per la disponibilità che sta dimostrando. Posso paragonare il suo spirito di sacrificio a quello dell’del, quando alcuni giocatori facevano un lavoro sporco, di contenimento, fondamentale dal punto di vista quantitativo. Naturalmente, questo porta a perdere qualcosa sotto l’aspetto qualitativo. Sappiamo benissimo cheè un giocatore di grande qualità dalla trequarti in su, ma se deve coprire un’ampia porzione di campo, inevitabilmente perde lucidità e non può essere sempre determinante come quando gioca più avanzato. Tuttavia, il suo contributo è fondamentale per l’equilibrio della squadra. Se ilè in quella posizione di classifica, è anche grazie alla disponibilità di giocatori come lui, che rinunciano a qualcosa per il bene della squadra. Quattro punti di ritardo con l’davanti diventano pesanti, perché l’te li fa pesare: è una squadra completa, abituata a stare in vetta e capace di tirare fuori il meglio anche nei momenti di difficoltà. Ma nulla è ancora deciso. Ilsta meritando la sua posizione in classifica e ha tutte le carte in regola per giocarsi lo scudetto fino alla fine. Anche l’, nonostante la sconfitta, deve continuare su questa strada: sta disputando un campionato meraviglioso e con il giusto entusiasmo può essere una rivale ostica fino all’ultimo. Come dice, è un campionato molto equilibrato, in cui le tre squadre in testa stanno proponendo qualcosa di diverso, e tutto è ancora aperto“.