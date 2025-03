⚽️CdS Campania⚽️ – L’edicola locale apre con 😍”NON MOLLIAMO!”

Factory della Comunicazione

Amarezza Conte «Mezza sconfitta serve cattiveria»

Quinto pareggio nelle ultime sette partite «Il Napoli meritava di vincere però per portare a casa i tre punti devi segnare. Loro mai pericolosi»

I riferimenti alla contemporaneità di Atalanta-Inter sono inevitabili, ma Conte li allontana. «Una chance sprecata? Per me un pareggio è sempre una mezza sconfitta, però guardiamo soltanto a noi stessi e non agli altri. Siamo abituati a fare così: andiamo avanti e alla fine vedremo i prodotti dei nostri sforzi. Sono stato critico quando c’era da esserlo, a esempio a Como, ma in questo caso no: meritavamo di vincere ma un pareggio ci sta, perché per portare a casa i tre punti devi fare gol».

Quattro nelle ultime quattro giornate. «Noi creiamo, ma forse bisogna essere più cattivi davanti alla porta. Più incisivi».

Poi, una questione legata al terreno di gioco del Penzo: «Non so per quale motivo il campo non fosse bagnato: la palla non scorreva. Forse è la prima volta che succede una cosa del genere quest’anno: ho chiesto a Di Francesco se fosse una loro scelta, mi ha detto di no».

Aggiornamenti su Rrahmani, costretto al cambio per un risentimento muscolare: «Non dovrebbe essere nulla di particolare, mi ha detto che ha sentito un po’ d’affaticamento. Dovrà essere controllato, ovviamente». Lo farà con il Kosovo.

