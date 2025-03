“Soddisfatto dell’atteggiamento e dell’attitudine che hanno portato in campo in ragazzi“

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

“Innanzitutto sono soddisfatto dell’atteggiamento e dell’attitudine che hanno portato in campo i ragazzi che ci hanno permesso di reggere l’urto contro una grande squadra come il Napoli.

In alcuni momenti della partita li abbiamo subiti mentre in altri momenti siamo stati molto bravi a tener il pallino del gioco e a provare a fargli male. Siamo stati come sempre poco lucidi negli ultimi metri come in quell’ultima occasione dove abbiamo ritardato un tempo di gioco e permesso loro di rientrare.

Radu ha fatto un’ottima gara, a volte poteva cercare di essere più morbido piuttosto che cercare la palla in profondità ma non posso rimproverargli nulla, ha fatto una grande partita come la nostra asse centrale.

Nicolussi Caviglia sta crescendo veramente tanto. Io lo chiamo ‘il professore’ perché riesce a migliorarsi e a trovare le risposte giuste.

Migliora perché lo vuole, arriva in campo con il pensiero che l’allenatore debba dirgli qualcosa in più per cercare di essere perfetto e lo sta dimostrando. È cresciuto anche nella capacità di coprire il campo.

Da adesso in poi il piano salvezza è vincere. Abbiamo fatto grandi risultati contro le grandi ma ci manca sempre l’ultimo passo per vincere.

Tra primo e secondo tempo ho detto che ‘bravi’ lo si diceva alla fine e ora dico che dobbiamo dirlo a fine campionato.

Stiamo dimostrando di essere vivi e di essere squadra, riusciamo a non subire e controbattere colpo su colpo come abbiamo fatto oggi, quindi complimenti ai ragazzi.

Ci sono tre squadre una dietro l’altra nel prossimo mese, ma a me piace guardare al presente perché abbiamo dimostrato che risultati scontati non esistono sopratutto nelle ultime 10/15 partite.“