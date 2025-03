Serie A, Atalanta-Inter 0-2 (0-0): L’Inter allunga e comanda la classifica

Il Sunday Night della 29ª giornata di Serie A non è solo una partita. Atalanta e Inter si affrontano per sfruttare lo stop del Napoli a Venezia, con molto in palio: la lotta per il titolo, che entra nel suo momento decisivo.

Factory della Comunicazione

I precedenti tra le squadre

L’ultima volta l’Inter ha vinto 2-0 in seemifinale di Supercoppa e 4-0 in campionato. La squadra di Inzaghi sembra essere la “criptonite” di Gasperini. L’Atalanta arriva alla sfida dopo una vittoria convincente per 4-0 contro la Juventus.

Forma e fiducia per l’Inter

L’Inter continua a godere di un ottimo stato di forma. Ha concluso positivamente il suo percorso in Champions con un 2-1 contro il Feyenoord e una rimonta contro il Monza che ha dato ulteriore fiducia ai ragazzi di Inzaghi.

Le prime emozioni della partita

Appena inizia la partita, all’8′ minuto, Thuram colpisce il palo. Lautaro lo serve con un ottimo assist, ma l’attaccante francese, solo contro Carnesecchi, non riesce a trovare il gol. Al 19′, Pasalic colpisce di testa, ma Sommer compie un grande riflesso e manda la palla in angolo. Al 23′, Ederson prova dalla distanza, ma il tiro termina di poco a lato.

Un primo tempo equilibrato

Il primo tempo è stato combattuto e molto equilibrato. Ritmi elevati, ma poche occasioni. Le due squadre hanno mostrato solidità e hanno difficilmente concesso spazi.

Interruzione per un tifoso sugli spalti

Al 50′ minuto, la partita è stata momentaneamente interrotta per un problema a un tifoso che necessitava di assistenza medica sugli spalti.

Il gol del vantaggio nerazzurro

Dopo circa cinque minuti di sospensione, il gioco è ripreso. Subito dopo, l’Inter ha segnato l’1-0. Il clima di preoccupazione si è fatto sentire. Ma al primo pallone utile, la squadra ospite ha trovato il gol da palla inattiva. Carlos Augusto ha colpito di testa su un angolo impeccabile battuto da Calhanoglu.

Espulsione di Ederson

Al minuto 81′, il centrocampista dell’Atalanta Ederson viene espulso per doppia ammonizione. La prima per proteste e la seconda per un applauso provocatorio verso il direttore di gara.

Il gol di Lautaro

Barella serve Lautaro, che con il destro fulmina Carnesecchi. Un inserimento perfetto e una conclusione potente da una posizione difficile. Un gol che dà un grande vantaggio all’Inter nella corsa allo Scudetto.

Espulsione per Gasperini

Arriva anche l’espulsione per Gasperini, visibilmente nervoso dopo quella di Ederson. Il clima teso si fa sentire in campo.

Il finale

Sul finale viene espulso Bastoni per somma di falli, ma la storia non cambia l’Inter batte l’Atalanta e dà uno schiaffo morale alle altre due pretendenti per la lotta al titolo. Una vittoria importante per i nerazzurri, che avevano perso smalto nei confronti diretti. L’Inter ora comanda la classifica con 64 punti, a +3 dal Napoli e allunga di 6 punti sulla Dea.

ATALANTA-INTER IL TABELLINO

Atalanta-Inter 0-2 MARCATORI: 54′ Carlos Augusto (I), 88′ Lautaro (I) 54′ Carlos Augusto (I), 88′ Lautaro (I)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti (76′ Samardzic), Hien, Kolasinac; Bellanova (59′ Ruggeri), De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (59′ De Ketelaere), Lookman (83′ Brescianini), Retegui (76′ Maldini).

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Comi.

All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (65′ Bisseck), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (74′ Frattesi), Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (65′ Bisseck), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (74′ Frattesi), Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Correa, Asllani, Bisseck, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Cocchi, Taremi.

All. Inzaghi. ARBITRO: Davide Massa AMMONITI: Bellanova (A), Bastoni (I), Pavard (I)



ESPULSI: Ederson (A) per doppia ammonizione, Gasperini (A)

RECUPERO: 1′ 1T , 11′ 2T

A cura di Vincenzo Buono