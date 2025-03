RIVIVI LIVE Venezia-Napoli 0-0, al Penzo non si va oltre il pari. Gli azzurri si fermano ancora

Finisce in parità il match del Penzo. Quinto pareggio nelle ultime sette sfide per il Napoli, che adesso aspetta il risultato del match tra Atalanta e Inter.

Factory della Comunicazione

Venezia-Napoli 0-0.

90+6′ Finisce la partita.

90+2′ Il Napoli sfiora la rete con Simeone che, ben piazzato, calcia troppo in alto

90′ Concessi 6 minuti di recupero.

88′ Ammonito Olivera per fallo su Zerbin.

87′ Doppia sostituzione Venezia: dentro Haps e Busio al posto di Ellertsson e Kike Perez.

86′ Sostituzione Napoli: Lukaku lascia il campo per fare spazio a Simeone.

84′ Risponde Politano con un sinistro dalla distanza. Il tiro è troppo alto.

82′ Errore di Anguissa. Ne approfitta Zerbin che tenta un tiro/cross, Gytkjaer non ci arriva.

76′ Quadruplo cambio Napoli: escono Rrahmani (infortunio), Spinazzola, Gilmour e Raspadori per Juan Jesus, Olivera, Anguissa e Okafor.

69′ Doppio cambio per il Venezia: fuori Fila e Duncan per Gytkjaer e Doumbia.

67′ Ci prova Politano con un sinistro a giro ma Radu la blocca facilmente.

65′ Il gioco viene interrotto per il lancio di un fumogeno in campo.

58′ Ancora Spinazzola. Cross in area messo fuori da Radu. Palla in corner.

52′ Occasione persa dal Napoli. Cross di Spinazzola sul secondo palo, il pallone però non arriva né a Di Lorenzo né a Lukaku.

49′ Ancora McTominay. Lo scozzese si accentra in area e tenta il destro allontanato però in calcio d’angolo.

46′ Ammonizione per Nicolussi Caviglia che era diffidato e salterà la prossima sfida del Venezia contro il Bologna.

45′ Inizia il secondo tempo. Nessun cambio alla ripresa.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

Cuori azzurri a Venezia:

45+2′ Finisce il primo tempo. Allo scadere dei 45 minuti il risultato resta fermo sullo 0-0.

45+1′ Ci prova Lukaku di testa ma Radu salva il pallone sulla linea.

45′ Concessi 2 minuti di recupero

43′ Arriva la prima ammonizione del match. Cartellino giallo per Candé per un fallo su Lukaku.

41′ Occasione per il Venezia. Ci prova prima Ellertsson con un sinistro chiuso da Meret e poi Fila sulla ribattuta. Rrahmani salva sulla linea.

37′ Sostituzione Venezia: Maric lascia il campo per infortunio, al suo posto Oristanio.

29′ Ci prova ancora McTominay di testa. Raspadori, da calcio piazzato, intercetta lo scozzese che va di testa ma viene ancora bloccato da una parata di Radu.

19′ McTominay intercetta il pallone in area colpendo di testa, ancora una buona risposta di Radu.

17′ Lukaku manda in profondità Raspadori, stop e tiro forte del numero 81. Radu allontana in calcio d’angolo.

13′ Fila si libera di Rrahmani e tenta il tiro col destro. Conclusione troppo centrale, Meret blocca senza problemi.

8′ Tentativo di Kike Perez che calcia troppo in alto.

6′ Il Venezia risponde con un inserimento di Zerbin che viene chiuso in calcio d’angolo da Spinazzola.

4′ Occasione Napoli: Raspadori, ben piazzato, ci prova con il sinistro ma colpisce il palo.

2′ Pressing forte su Lobotka che è costretto a cedere all’indietro a Meret.

1′ Fischio d’inizio. Il primo pallone del match è del Venezia.

INIZIA LA PARTITA

Da Venezia:

Il Napoli in campo

Le formazioni ufficiali

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Fila, Maric. All.: Di Francesco.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All.: Conte

Da Venezia:

Gli azzurri iniziano a tastare il terrenno

Meteo

A confronto

La curiosità:

Lo Stadio Luigi Penzo oltre ad essere il secondo impianto più antico d’Italia (alle spalle del Ferraris di Genova) si distingue anche per la grandezza del suo terreno. Il terreno veneziano infatti è uno dei più piccoli d’Italia con i suoi 65 metri in larghezza e 105 in lunghezza.

I precedenti dell’arbitro

Maurizio Mariani della sezione di Aprilia dirigerà Venezia-Napoli; i suoi assistenti saranno Preti e Perrotti, Cosso quarto uomo. Al Var ci sarà Di Paolo, Avar affidato a Manganiello.

Direzione di gara numero 167 per Maurizio Mariani in Serie A, la numero 15 in questo campionato.

Sono quattro i precedenti del Venezia con Maurizio Mariani a dirigere la sfida in Serie A (1N, 3P): dopo un pareggio nel primo match, i lagunari hanno perso tutte le successive tre gare, inclusa l’unica in questo campionato (2-3 vs Udinese, 1° febbraio).

Sono 22 i precedenti del Napoli sotto la direzione arbitrale di Maurizio Mariani in Serie A (14V, 2N, 6P), di cui solo uno in questo campionato: pareggio per 1-1 sul campo dell’Inter il 10 novembre scorso.