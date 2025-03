Radu con le sue parate può ridare lo scudetto all’Inter. Eletto MPV

Una sua papera contro il Bologna il 27 aprile 2022 di fatto consegnò il tricolore ai rossoneri. Ma oggi, proprio le parate delle ex nerazzurro hanno fermato il Napoli: “Solo io e mia mamma sappiamo quanto ho sofferto”

Il nome del portiere del Venezia Ionut Radu, per i tifosi nerazzurri, è sinonimo di sciagura, o quasi. Circa tre anni fa, contro il Bologna il 27 aprile 2022, una sua papera (incespicò nel tentativo di controllare una rimessa di Perisic) permise a Sansone di segnare il gol vittoria per i rossoblù. E di fatto consegnò lo scudetto al Milan. Da quel giorno, per il romeno la vita diventò un inferno, passando da un prestito all’altro (Cremonese, Auxerre, Bournemouth). Ma ora, qualcosa è cambiato. E il “perdono” degli interisti potrebbe davvero arrivare.

La rinascita

Radu nel Venezia di Di Francesco è diventato titolare dopo l’infortunio di un altro ex nerazzurro Filip Stankovic. Senza farlo rimpiangere, anzi. Partita dopo partita, ha stupito per sicurezza e super parate. E la prestazione di oggi contro il Napoli è la più importante, sia per il risultato (pareggiare col Napoli secondo in classifica, per i lagunari suona come una vittoria) e soprattutto toglie punti preziosi a una delle due rivali dell’Inter in ottica scudetto.

Saracinesca

Radu contro la squadra di Conte si è trasformato in una saracinesca. Al 19′, per esempio, la sua risposta sulla girata di testa di McTominay è pazzesca. Il portiere, al 30′, dice ancora no su un’altra incornata dell’ex Manchester United. ma c’è di più, Al 45′ salva il risultato bloccando sulla linea, nell’angolino basso, un colpo di testa velenoso di Lukaku. E poco dopo s’immola in uscita per anticipare Di Lorenzo. Insomma, Radu è l’assoluto protagonista della sfida del Penzo, eletto Mvp: “Ho la pelle d’oca – commenta lui ai microfoni di Dazn a fine partita -, solo io e mia mamma sappiamo quanto ho sofferto in questi anni”. Ma comunque andrà la lotta per la scudetto, i tifosi dell’Inter, oggi, possono solo ringraziarlo.

