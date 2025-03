Napoli-Venezia, gli azzurri aspettano la prima vittoria nel lunch match

Il Napoli affronterà il Venezia alle 12,30, per il lunch match della ventinovesima giornata di campionato di Serie A. Quest’anno nelle altre due sfide giocate nella stessa ora, gli azzurri non hanno mai avuto la meglio, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il Napoli, per finire, è alle prese con qualche incantesimo: non vince on the road dalla trasferta con la Dea del 18 gennaio, tre in totale; non ha mai vinto alle 12.30 in questa stagione, anzi per la verità ne ha perse due su due con la solita Atalanta al Maradona e con il Como sul lago; e pur avendo la miglior difesa del campionato non riesce a chiudere senza incassare un gol da otto partite. Numeri. Ma non freddi: sono tutti strettamente connessi con la vittoria. L’unica soluzione a disposizione di Conte per piazzare un vero colpo scudetto a dieci giornate dalla fine”.

