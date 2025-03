Napoli, le parole di Conte dopo il pareggio con il Venezia

Il tecnico azzurro, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Venezia-Napoli.

Ecco le sue parole:

“Io penso che a livello di partita non ci hanno messo in difficoltà.

Oggi la squadra che ha fatto la partita è stata il Napoli su un campo difficile contro una squadra in salute.

Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto, quando hai tante occasioni devi fare goal.

Le occasioni che hanno avuto loro sono stati principalmente errori che noi abbiamo commesso.

Quello che non deve capitare è che mi ha dato molto fastidio e quando alla fine abbiamo preso quel contropiede 2 contro 6.

Non deve accadere perché significa che non ci sei con la testa e rischi di portare a casa una sconfitta che a questo punto della stagione avrebbe avuto un peso diverso.

La nostra partita l’abbiamo fatta su un campo che non era stato bagnato e la palla non scorreva, credo sia la prima volta che vedo una cosa del genere quest’anno.

La palla scorreva molto lenta.

Io sono contento della prestazione. Come dico sempre per vincere devi fare goal.

Le mie squadre hanno sempre la testa e quello che è successo alla fine non deve mai accadere.

Le squadre forti devono avere sempre la testa, dal primo all’ultimo secondo.

Durante la sosta faremo le stesse cose che abbiamo fatto quando ci sono state le altre.

Rimarranno più di dieci giocatori e cercheremo di sfruttare questo tempo per lavorare e portare tutti allo stesso livello.

Atalanta – Inter per noi non sposta niente. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e dare tutto fino all’ultimo come abbiamo fatto oggi e vedere alla fine quale sarà il risultato.

Noi non abbiamo mai guardato gli altri.

Sono sempre stato critico quando c’era da essere critico come a Como, oggi no. Oggi ci stava un pareggio.”