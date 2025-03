LIVE Venezia-Napoli, inizia il match

Premi f5 per aggiornare la pagina

37′ Sostituzione Venezia: Maric lascia il campo per infortunio, al suo posto Oristanio.

29′ Ci prova ancora McTominay di testa. Raspadori, da calcio piazzato, intercetta lo scozzese che va di testa ma viene ancora bloccato da una parata di Radu.

19′ McTominay intercetta il pallone in area colpendo di testa, ancora una buona risposta di Radu.

17′ Lukaku manda in profondità Raspadori, stop e tiro forte del numero 81. Radu allontana in calcio d’angolo.

13′ Fila si libera di Rrahmani e tenta il tiro col destro. Conclusione troppo centrale, Meret blocca senza problemi.

8′ Tentativo di Kike Perez che calcia troppo in alto.

6′ Il Venezia risponde con un inserimento di Zerbin che viene chiuso in calcio d’angolo da Spinazzola.

4′ Occasione Napoli: Raspadori, ben piazzato, ci prova con il sinistro ma colpisce il palo.

2′ Pressing forte su Lobotka che è costretto a cedere all’indietro a Meret.

1′ Fischio d’inizio. Il primo pallone del match è del Venezia.

INIZIA LA PARTITA

Il Napoli in campo

Le formazioni ufficiali

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Fila, Maric. All.: Di Francesco.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All.: Conte

La curiosità:

Lo Stadio Luigi Penzo oltre ad essere il secondo impianto più antico d’Italia (alle spalle del Ferraris di Genova) si distingue anche per la grandezza del suo terreno. Il terreno veneziano infatti è uno dei più piccoli d’Italia con i suoi 65 metri in larghezza e 105 in lunghezza.

I precedenti dell’arbitro

Maurizio Mariani della sezione di Aprilia dirigerà Venezia-Napoli; i suoi assistenti saranno Preti e Perrotti, Cosso quarto uomo. Al Var ci sarà Di Paolo, Avar affidato a Manganiello.

Direzione di gara numero 167 per Maurizio Mariani in Serie A, la numero 15 in questo campionato.

Sono quattro i precedenti del Venezia con Maurizio Mariani a dirigere la sfida in Serie A (1N, 3P): dopo un pareggio nel primo match, i lagunari hanno perso tutte le successive tre gare, inclusa l’unica in questo campionato (2-3 vs Udinese, 1° febbraio).

Sono 22 i precedenti del Napoli sotto la direzione arbitrale di Maurizio Mariani in Serie A (14V, 2N, 6P), di cui solo uno in questo campionato: pareggio per 1-1 sul campo dell’Inter il 10 novembre scorso.