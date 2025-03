⚽️CdS Campania⚽️ – Scudetto-day. “NULLA SARA’ MAI COME PRIMA”

Giornata cruciale per la lotta scudetto: una vittoria al Penzo permetterebbe agli azzurri di tentare il sorpasso in testa e di guadagnare in ogni caso punti su Inter e Atalanta

Napoli occasione unica

La sfida Gasp-Inzaghi offre alla squadra di Conte la grande chance di piazzare un colpo decisivo in vetta battendo il Venezia alle 12.30

Turno favorevole con la penultima: un successo vale un salto in avanti

A spiegare il senso di questa giornata di campionato sono sufficienti poche parole. Un tweet di quarantadue caratteri: Napoli a Venezia, Atalanta e Inter contro. Più che grande, l’occasione offerta dal destino alla squadra di Conte è unica e irripetibile. Arrivederci e grazie, non servirebbe altro se non giocare e aspettare le 23. Facile, vero? E invece, no. Perché il ventinovesimo foglio del calendario di Serie A regalerà la tappa più lunga e forse cruciale dell’appassionante maratona scudetto, giunta ormai a dieci chilometri (partite) dal traguardo: dalle 12.30 alle 20.45, dal Penzo al Gewiss, sarà un viaggio molto più stressante delle due ore di macchina sufficienti a coprire la distanza tra le capitali del calcio italiano per un giorno. L’apertura è del Napoli, di scena a mezzogiorno e mezzo contro il Venezia in trasferta, nello stadio di Sant’Elena che guarda la laguna; alle 20.45, poi, Atalanta-Inter a Bergamo. Tre squadre in tre passi. Inzaghi primo con 61 punti, Conte secondo con 60 e Gasperini terzo con 58. E il famoso tweet torna prepotente: una vittoria permetterebbe al Napoli di guadagnare in ogni caso qualcosa sugli avversari. Su uno o su entrambi: potrebbe consentire di mettere l’Atalanta a meno 5 e di tenere il passo dell’Inter se a vincere al Gewiss fosse la capolista; contrariamente potrebbe addirittura favorire il sorpasso in testa a più 2, mantenendo le distanze dalla Dea; oppure, in caso di pareggio, garantirebbe la riconquista del primo posto con un punto di vantaggio sui campioni e Gasp a meno 4.

Fonte: CdS