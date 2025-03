Serie A, colpo esterno del Verona sull’Udinese! Monza e Parma non si fanno male

Dopo il successo del Genoa fra le mura amiche contro il Lecce, la Serie A – giunta alla 29esima giornata – è proseguita nel pomeriggio con altre due gare dall’alta posta in palio per quel che riguarda la zona salvezza. Non si fanno male Monza e Parma (1-1), che chiudono in parità, mentre il Verona sbanca Udine allontanandosi dalla zona calda (0-1).

All’U-Power Stadium, ultima chiamata per i brianzoli per accorciare sul Venezia penultimo e provare a giocarsi le ultime chance di permanenza in massima serie. Come nelle attese, il match è bloccato e, se si escludono dei rari tentativi dalla distanza, il primo tempo non regala particolari emozioni. I ritmi sono ben diversi nella ripresa: prima gli ospiti vanno vicini alla rete con Pellegrino, poi è la squadra di Nesta a sbloccare il punteggio grazie a Izzo, abile a raccogliere la sfera da corner e battere Suzuki. Chivu tenta di ribaltare tutto con i cambi ma ci riesce solo in parte: è un destro a giro del neoentrato Bonny all’84’ a sorprendere Turati ed a regalare i suoi un pari importantissimo. Nel finale non accade più nulla e se i biancorossi perdono quasi ogni opportunità di rientrare nel giro-salvezza, i gialloblu tengono a distanza di tre lunghezze l’Empoli, in campo questa sera.

Al Bluenergy Stadium è l’Udinese a partire forte, ma senza trovare quel guizzo che possa mandare in frantumi i piani del Verona. Che dal canto suo cerca di sfruttare le ripartenze ma difettando di precisione negli ultimi metri. Diversi i tentativi nel primo tempo in cui la squadra di Zanetti, maggiormente bisognosa di punti per tenere a distanza le posizioni più pericolose, è brava a difendersi. Nel secondo tempo a farsi preferire sono invece i friulani, vicini alla rete in diverse occasioni pur senza precisione. Il Verona sembra rintanato a protezione del prezioso punto, quando al 74′ una magia di Duda su punizione sorprende la retroguardia bianconera e supera Okoye. La squadra di Runjaic resta ferma a 40 punti, scaligeri a quota 29.